سرب من المسيّرات يضرب أربيل.. "حزب الله" العراقي يدخل خط المواجهة

أعلن في بيان رسمي عن تنفيذ عملية اليوم الأحد استهدفت القواعد الأميركية المتمركزة في مدينة أربيل.

وأكد الحزب في بيانه أن الهجوم نُفذ بواسطة سرب من الطائرات المسيرة وذلك التزاماً بالتكليف الشرعي ودعماً للجمهورية الإسلامية في مواجهة العدوان الأميركي المشترك وتأكيداً على الدفاع عن سيادة الأراضي .

وشدد البيان على أن هذه العملية تأتي في سياق الرد على التحركات المعادية في المنطقة مؤكداً استمرار العمليات العسكرية ضد التواجد الأميركي لضمان أمن وسيادة البلاد.