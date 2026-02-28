تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
الحرس الثوري: بدء أعنف هجوم ضد إسرائيل وأميركا
Lebanon 24
28-02-2026
|
23:06
photos
أعلن
الحرس الثوري
الايراني بدء أعنف هجوم غبى
إسرائيل
والقواعد الأميركية في المنطقة.
يأتي ذلك عقب إعلان التلفزيون
الإيراني
رسميا، اليوم الأحد، مقتل المرشد الإيراني
علي خامنئي
.
وقالت
وكالة فارس
إن "قائد
الثورة
الإسلامية علي
خامنئي
قُتل في مكتبه داخل بيت القيادة صباح السبت، أثناء قيامه بمهامه اليومية".
