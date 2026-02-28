تفاصيل جديدة تكشف عن مقتل خامنئي.. هذه كواليس الاجتماع الأخير

كُشفت تفاصيل إضافية عن مقتل المرشد علي خامنئي، بعدما أفادت وكالة "فارس" بأنه قُتل في مكتبه، بينما نقلت " " عن مصدرين أميركيين ومسؤول أميركي أن والولايات المتحدة نسّقتا توقيت هجوم السبت ليتزامن مع اجتماع كان خامنئي يعقده مع كبار مساعديه.



وبحسب "رويترز"، اعتبرت وتل أبيب أن تأكيد انعقاد الاجتماع وحضور خامنئي كان عاملاً حاسماً لإطلاق العملية الجوية والبحرية، مع السعي للحفاظ على عنصر المفاجأة خشية انتقاله إلى الاختباء إذا سنحت له فرصة مبكرة.



ونقلت "رويترز" عن مصدرين إيرانيين أن خامنئي التقى السبت، قبل الضربات بوقت قصير، علي شمخاني وأمين للأمن القومي علي لاريجاني في "مكان آمن"، فيما لم يُكشف موقع الاجتماع على وجه الدقة.



، كتب الرئيس الأميركي على "تروث سوشيال" أن خامنئي قُتل بعد رصد تحركاته عبر قدرات استخباراتية وأنظمة تتبّع "متطورة للغاية" وبـ"تعاون وثيق" مع إسرائيل.



وفي الجانب ، نقلت "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أنه تم العثور على جثة خامنئي، فيما يبقى الغموض قائماً بشأن تداعيات غيابه على توازنات الحكم، مع تقييم استخباراتي أميركي سابق رجّح احتمال صعود متشددين من في مرحلة ما بعده.

Advertisement