16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
سقوط أوّل قتيلة في تل أبيب.. إصابات وأضرار واسعة بعد موجة صواريخ إيرانية ليل السبت
Lebanon 24
01-03-2026
|
00:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتلت امرأة في الأربعينات في منطقة
تل أبيب
ليل السبت، بعد إطلاق
إيران
موجة من الصواريخ باتجاه
إسرائيل
، وفق ما أعلن جهاز "نجمة داود الحمراء".
وخلال الليل، دوّت انفجارات في تل أبيب والقدس والضفة الغربية المحتلة، بينما حاولت الدفاعات الجوية
الإسرائيلية
اعتراض الصواريخ. وأظهرت مشاهد من تل أبيب حفرة كبيرة في أحد الشوارع، مع واجهات مبانٍ محطمة وسيارات متفحمة، فيما عملت فرق الإسعاف على إجلاء مصابين وإخماد حرائق.
وقال جهاز الإسعاف إن 27 شخصاً أُصيبوا جراء سقوط حطام أو مقذوفات ونُقلوا إلى المستشفيات، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين في مناطق أخرى من إسرائيل.
وفي وقت مبكر من
صباح الأحد
، أعلن الجيش
الإسرائيلي
اعتراض مسيّرة "أُطلقت من إيران"، وهو رابع اعتراض يُبلَّغ عنه خلال نحو ثلاث ساعات. كما أكد نشر قوات في مواقع عدة، مشيراً إلى انتشار وحدات من قيادة
الجبهة الداخلية
للعمل في مواقع تضررت وتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ.
وقال متحدث باسم
الشرطة الإسرائيلية
إن فرق الإنقاذ كانت تنتقل بين المباني لتقييم الأضرار والتأكد من وجود إصابات. (سكاي نيوز)
