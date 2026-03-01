سقوط أوّل قتيلة في تل أبيب.. إصابات وأضرار واسعة بعد موجة صواريخ إيرانية ليل السبت

قُتلت امرأة في الأربعينات في منطقة ليل السبت، بعد إطلاق موجة من الصواريخ باتجاه ، وفق ما أعلن جهاز "نجمة داود الحمراء".



وخلال الليل، دوّت انفجارات في تل أبيب والقدس والضفة الغربية المحتلة، بينما حاولت الدفاعات الجوية اعتراض الصواريخ. وأظهرت مشاهد من تل أبيب حفرة كبيرة في أحد الشوارع، مع واجهات مبانٍ محطمة وسيارات متفحمة، فيما عملت فرق الإسعاف على إجلاء مصابين وإخماد حرائق.



وقال جهاز الإسعاف إن 27 شخصاً أُصيبوا جراء سقوط حطام أو مقذوفات ونُقلوا إلى المستشفيات، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين في مناطق أخرى من إسرائيل.



وفي وقت مبكر من ، أعلن الجيش اعتراض مسيّرة "أُطلقت من إيران"، وهو رابع اعتراض يُبلَّغ عنه خلال نحو ثلاث ساعات. كما أكد نشر قوات في مواقع عدة، مشيراً إلى انتشار وحدات من قيادة للعمل في مواقع تضررت وتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ.



وقال متحدث باسم إن فرق الإنقاذ كانت تنتقل بين المباني لتقييم الأضرار والتأكد من وجود إصابات. (سكاي نيوز)

