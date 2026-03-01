تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد التهديد بالثأر لخامنئي.. ترامب يتوعّد إيران
Lebanon 24
01-03-2026
|
00:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه "إذا نفّذت
إيران
تهديداتها فسنضربها بقوة لم يشهد العالم مثلها من قبل".
وكتب عبر منصة "TruthSocial": "إيران قالت اليوم أنها ستضرب بقوة كبيرة، أقوى مما ضربت من قبل، عليهم ألا يفعلوا ذلك، وإلا فسنضربهم بقوة لم تُشهد من قبل! شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الموضوع".
