بعد التهديد بالثأر لخامنئي.. ترامب يتوعّد إيران

أعلن الرئيس الأميركي أنه "إذا نفّذت تهديداتها فسنضربها بقوة لم يشهد العالم مثلها من قبل".



وكتب عبر منصة "TruthSocial": "إيران قالت اليوم أنها ستضرب بقوة كبيرة، أقوى مما ضربت من قبل، عليهم ألا يفعلوا ذلك، وإلا فسنضربهم بقوة لم تُشهد من قبل! شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الموضوع".



