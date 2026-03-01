تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
لاريجاني في أول ظهور بعد الضربات: ضرباتنا ستكون مؤلمة
Lebanon 24
01-03-2026
|
00:42
أكّد أمين
مجلس الأمن القومي
الإيراني
علي لاريجاني
، أنّ "الشعب لن يسمح بتفكيك البلاد أو تقسيمها"، مشدّداً على أنّ "
إيران
ستتجاوز المنعطف التاريخي بعزم وقوة".
وأضاف لاريجاني: "
إسرائيل
وأميركا أحرقتا قلب الشعب الإيراني ونحن سنحرق قلوبهم، والعدو واهم باعتقاده أن اغتيال
القادة
سيزعزع إيران".
كما قال: "ضرباتنا ستكون مؤلمة للأميركيين أكثر من ذي قبل، وقواتنا المسلّحة يقظة"، وتابع: "ردنا كان واضحا وقواتنا جاهزة بشكل كامل".
