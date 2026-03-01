لاريجاني في أول ظهور بعد الضربات: ضرباتنا ستكون مؤلمة

أكّد أمين ، أنّ "الشعب لن يسمح بتفكيك البلاد أو تقسيمها"، مشدّداً على أنّ " ستتجاوز المنعطف التاريخي بعزم وقوة".وأضاف لاريجاني: " وأميركا أحرقتا قلب الشعب الإيراني ونحن سنحرق قلوبهم، والعدو واهم باعتقاده أن اغتيال سيزعزع إيران".كما قال: "ضرباتنا ستكون مؤلمة للأميركيين أكثر من ذي قبل، وقواتنا المسلّحة يقظة"، وتابع: "ردنا كان واضحا وقواتنا جاهزة بشكل كامل".