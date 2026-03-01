تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
طهران تعلن موجة سادسة.. صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وقواعد أميركية

Lebanon 24
01-03-2026 | 00:47
طهران تعلن موجة سادسة.. صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وقواعد أميركية
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني صباح الأحد بدء هجمات جديدة على إسرائيل وعلى قواعد أميركية في المنطقة، بعد الإعلان عن مقتل المرشد علي خامنئي في هجوم استهدف مقر إقامته في طهران السبت.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن القوات المسلحة ستتخذ “خطوة انتقامية مختلفة وقاسية”، معلناً في بيان تنفيذ “موجة سادسة” من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

وقال الحرس الثوري إن من بين الأهداف “27 قاعدة أميركية في المنطقة”، إضافة إلى “قاعدة تل نوف” و”مقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا” و”المجمع الصناعي الدفاعي” في تل أبيب.

وفي إسرائيل، أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بإطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق عدة تحذيراً من هجمات وشيكة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في أجزاء من البلاد بعد رصد صواريخ أُطلقت من إيران، مؤكداً أن عمليات الاعتراض جارية.

وكانت امرأة قد قُتلت ليل السبت في منطقة تل أبيب إثر موجة صواريخ إيرانية، بحسب جهاز “نجمة داود الحمراء”.
