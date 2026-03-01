طهران تعلن موجة سادسة.. صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وقواعد أميركية

أعلن التلفزيون الرسمي صباح الأحد بدء هجمات جديدة على وعلى قواعد أميركية في المنطقة، بعد الإعلان عن مقتل المرشد في هجوم استهدف مقر إقامته في السبت.



وتوعد بأن القوات المسلحة ستتخذ “خطوة انتقامية مختلفة وقاسية”، معلناً في بيان تنفيذ “موجة سادسة” من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.



وقال إن من بين الأهداف “27 قاعدة أميركية في المنطقة”، إضافة إلى “قاعدة تل نوف” و”مقر القيادة العامة للجيش في هكاريا” و”المجمع الصناعي الدفاعي” في .



وفي إسرائيل، أفاد مراسل “ عربية” بإطلاق في تل أبيب ومناطق عدة تحذيراً من هجمات وشيكة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في أجزاء من البلاد بعد رصد صواريخ أُطلقت من ، مؤكداً أن عمليات الاعتراض جارية.



وكانت امرأة قد قُتلت ليل السبت في منطقة تل أبيب إثر موجة صواريخ إيرانية، بحسب جهاز “نجمة داود الحمراء”.

