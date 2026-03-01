كم قنبلة أُسقطت على خامنئي؟ هذه تفاصيل عملية الاغتيال كاملة

أكد الحرس الثوري مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي بضربات أميركية إسرائيلية فجر الأحد، متوعدا بالثأر.



وبعد ضربات إسرائيلية أميركية قوية، طُرحت تساؤلات حول كيفية تمكن أميركا وإسرائيل من الوصول لخامنئي وكيف تمت عملية الاغتيال.

في هذا السياق، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن ضباط المخابرات حددوا 3 اجتماعات متزامنة، وكان لديهم تحديد دقيق لموقع خامنئي، واصفين اللحظة بأنها "فريدة من نوعها" لدرجة أن الطائرات الحربية الأميركية والإسرائيلية شنت الهجوم في وضح النهار.



وأضافوا أن الطائرات أسقطت 30 قنبلة على مجمع خامنئي، مما تركه محترقا ومُدمرا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".



كما أِشاروا إلى أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية والأميركية راقبت طويلاً وانتظرت فرصة نادرة تتمثل في اجتماع كبار السياسيين والعسكريين في لتتمكن من قتلهم جميعا مرة واحدة.



وقالت: "جاء اليوم المنتظر صباح السبت".



أيضا أعلنت أنها قتلت عدداً من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الآخرين، بمن فيهم علي شمخاني، كبير مستشاري الأمن لخامنئي، ومحمد باكبور، قائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع أمير ناصر زاده.



إلى ذلك كشفت المصادر أيضا أنه في الفترة التي سبقت الحملة، كان كبار قادة الجيش يترددون على للتخطيط للهجوم، بمن فيهم قائدهم الأعلى، وقائد القوات الجوية، ورئيس المخابرات العسكرية، ومدير الموساد.



وقد التقى مع في كانون الأول في نادي مارالاغو التابع للرئيس في فلوريدا، حيث اتفقا علنا على أن العمل العسكري سيكون مبررا إذا استمرت إيران في برامجها النووية والصاروخية الباليستية، ثم التقيا به مجددًا في أوائل شباط في .



في الوقت نفسه، قال مسؤولون إسرائيليون إن المخابرات الإسرائيلية كانت تجمع معلومات عن أهداف في إيران وتشاركها مع .



إلى أن أمر ترامب بأكبر حشد للقوة النارية الأميركية في منذ عقدين، حيث أرسل حاملتي طائرات، ونحو 12 مدمرة، ومجموعة من الطائرات المقاتلة المتقدمة إلى البحار والقواعد المحيطة بإيران. (العربية)