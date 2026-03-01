تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

خسائر فادحة في الدائرة المقربة.. من قُتل مع خامنئي؟

Lebanon 24
01-03-2026 | 01:37
خسائر فادحة في الدائرة المقربة.. من قُتل مع خامنئي؟
خسائر فادحة في الدائرة المقربة.. من قُتل مع خامنئي؟ photos 0
أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، فجر الأحد، مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، في الهجوم المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على الأراضي الإيرانية يوم السبت، لتبدأ بذلك الجمهورية الإسلامية مرحلة جديدة من عمرها السياسي.

وجاء الإعلان الرسمي ليحسم ساعات من الترقب، بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من كشف نبأ الاغتيال، مؤكداً أن خامنئي "لم يعد على قيد الحياة". وعلى الفور، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوماً، مع تعطيل الدوائر الرسمية لمدة أسبوع.

وفي أول رد فعل رسمي، توعد الحرس الثوري الإيراني بـ"عقاب شديد وحاسم يندم عليه القتلة"، مؤكداً أن "يد الانتقام لن تترك المجرمين". وشدد الحرس في بيانه على أن الدماء الزكية لقائد الثورة "ستجتث الظلم والجريمة الأميركية - الإسرائيلية من جذورها".

وكشفت وكالة أنباء "فارس" عن خسائر فادحة في الدائرة المقربة من المرشد، حيث أكدت مصادر مطلعة داخل العائلة مقتل ابنة خامنئي، وصهره، وحفيدته، بالإضافة إلى زوجة ابنه، في القصف الذي استهدف مقر إقامته بطهران.

 وفي وقت لاحق، أكّدت طهران أيضا مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني محمد بابكور ومستشار خامئني علي شمخاني.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية بمقتل محمد باكبور الذي تولى قيادة الحرس الثوري في حزيران العام الماضي خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، وعلي شمخاني الذي كان أحد كبار المسؤولين الأمنيين في إيران، وقال إنهما سقطا "شهيدين" السبت في الضربات الإسرائيلية الأميركية على طهران.

وبعد مقتل خامنئي، من المنتظر أن يتولى 3 مسؤولين إيرانيين، من بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، الإشراف على المرحلة الانتقالية في إيران، وفق ما أعلن الأحد محمد مخبر، أحد مستشاري علي خامنئي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وقال مخبر إن هذا الثلاثي سيضم بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، ومحاميا من مجلس صيانة الدستور.
