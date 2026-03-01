رابع قيادي إيراني.. طهران تعلن عن مقتل مسؤول جديد

أعلن التلفزيون ، اليوم الأحد، مقتل رئيس العامة للقوات المسلحة عبد الرحيم موسوي في الهجوم الأميركي .



وعبد الرحيم موسوي قائد عسكري إيراني وقائد هيئة الأركان المسلحة ، عينه المرشد الإيراني قائداً لهيئة الأركان الإيرانية في 13 يونيو 2025 خلفا لمحمد باقري إثر مقتله في غارة اسرائيلية.



وموسوي هو رابع قيادي إيراني رفيع المستوى تعلن مقتله في الهجمات الأميركية ، التي بدأت أمس السبت.



وكانت أعلنت في وقت سابق مقتل المرشد علي خامنئي ومستشاره علي شمخاني وقائد محمد باكبور.



وأفادت قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية نقلا عن مصادر استخبارية وعسكرية، بمقتل نحو 40 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الجوي الأميركي الإسرائيلي. (سكاي نيوز)



