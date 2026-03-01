تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
رابع قيادي إيراني.. طهران تعلن عن مقتل مسؤول جديد
Lebanon 24
01-03-2026
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن التلفزيون
الإيراني
، اليوم الأحد، مقتل رئيس
هيئة الأركان
العامة للقوات المسلحة عبد الرحيم موسوي في الهجوم الأميركي
الإسرائيلي
.
وعبد الرحيم موسوي قائد عسكري إيراني وقائد هيئة الأركان المسلحة
الإيرانية
، عينه المرشد الإيراني
علي خامنئي
قائداً لهيئة الأركان الإيرانية في 13 يونيو 2025 خلفا لمحمد باقري إثر مقتله في غارة اسرائيلية.
وموسوي هو رابع قيادي إيراني رفيع المستوى تعلن
طهران
مقتله في الهجمات الأميركية
الإسرائيلية
، التي بدأت أمس السبت.
وكانت
إيران
أعلنت في وقت سابق مقتل المرشد علي خامنئي ومستشاره علي شمخاني وقائد
الحرس الثوري
محمد باكبور.
وأفادت قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية نقلا عن مصادر استخبارية وعسكرية، بمقتل نحو 40 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الجوي الأميركي الإسرائيلي. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤول إيراني: استهداف عدة وزارات في جنوب طهران
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: استهداف عدة وزارات في جنوب طهران
01/03/2026 12:08:17
01/03/2026 12:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: طهران في حالة تأهب دفاعي قصوى ومستعدة لأي سيناريو
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: طهران في حالة تأهب دفاعي قصوى ومستعدة لأي سيناريو
01/03/2026 12:08:17
01/03/2026 12:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن مسؤول إيراني: طهران تؤكد أن ترامب لم يحدد مهلة نهائية للمفاوضات
Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن مسؤول إيراني: طهران تؤكد أن ترامب لم يحدد مهلة نهائية للمفاوضات
01/03/2026 12:08:17
01/03/2026 12:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مصدر إيراني: مقتل عدد من قادة الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين في الغارات الأميركية الإسرائيلية
Lebanon 24
رويترز عن مصدر إيراني: مقتل عدد من قادة الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين في الغارات الأميركية الإسرائيلية
01/03/2026 12:08:17
01/03/2026 12:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الأركان
الحرس الثوري
الإسرائيلية
علي خامنئي
الإسرائيلي
سكاي نيوز
الإيرانية
يوم الأحد
تابع
قد يعجبك أيضاً
تطبيق مواقيت الصلاة يتحول إلى منصة دعائية في الحرب السيبرانية على إيران
Lebanon 24
تطبيق مواقيت الصلاة يتحول إلى منصة دعائية في الحرب السيبرانية على إيران
05:00 | 2026-03-01
01/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفجارات في سماء الجنوب السوري.. اعتراض صواريخ وسقوط مقذوفات في السويداء ودرعا
Lebanon 24
"نفجارات في سماء الجنوب السوري.. اعتراض صواريخ وسقوط مقذوفات في السويداء ودرعا
04:59 | 2026-03-01
01/03/2026 04:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات هائلة.. شاهدوا لحظة قصف مقر القيادة الايرانية
Lebanon 24
انفجارات هائلة.. شاهدوا لحظة قصف مقر القيادة الايرانية
04:38 | 2026-03-01
01/03/2026 04:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيّن قائداً جديداً للحرس بعد مقتل باكبور
Lebanon 24
إيران تعيّن قائداً جديداً للحرس بعد مقتل باكبور
04:34 | 2026-03-01
01/03/2026 04:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
14:50 | 2026-02-28
28/02/2026 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
15:28 | 2026-02-28
28/02/2026 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2026-03-01
تطبيق مواقيت الصلاة يتحول إلى منصة دعائية في الحرب السيبرانية على إيران
04:59 | 2026-03-01
"نفجارات في سماء الجنوب السوري.. اعتراض صواريخ وسقوط مقذوفات في السويداء ودرعا
04:38 | 2026-03-01
انفجارات هائلة.. شاهدوا لحظة قصف مقر القيادة الايرانية
04:34 | 2026-03-01
إيران تعيّن قائداً جديداً للحرس بعد مقتل باكبور
04:30 | 2026-03-01
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:21 | 2026-03-01
شلل جوي في الشرق الأوسط
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 12:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 12:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 12:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24