تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رابع قيادي إيراني.. طهران تعلن عن مقتل مسؤول جديد

Lebanon 24
01-03-2026 | 02:16
A-
A+
رابع قيادي إيراني.. طهران تعلن عن مقتل مسؤول جديد
رابع قيادي إيراني.. طهران تعلن عن مقتل مسؤول جديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عبد الرحيم موسوي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وعبد الرحيم موسوي قائد عسكري إيراني وقائد هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، عينه المرشد الإيراني علي خامنئي قائداً لهيئة الأركان الإيرانية في 13 يونيو 2025 خلفا لمحمد باقري إثر مقتله في غارة اسرائيلية.

وموسوي هو رابع قيادي إيراني رفيع المستوى تعلن طهران مقتله في الهجمات الأميركية الإسرائيلية، التي بدأت أمس السبت.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق مقتل المرشد علي خامنئي ومستشاره علي شمخاني وقائد الحرس الثوري محمد باكبور.

وأفادت قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية نقلا عن مصادر استخبارية وعسكرية، بمقتل نحو 40 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الجوي الأميركي الإسرائيلي. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤول إيراني: استهداف عدة وزارات في جنوب طهران
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: طهران في حالة تأهب دفاعي قصوى ومستعدة لأي سيناريو
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن مسؤول إيراني: طهران تؤكد أن ترامب لم يحدد مهلة نهائية للمفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر إيراني: مقتل عدد من قادة الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين في الغارات الأميركية الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الأركان

الحرس الثوري

الإسرائيلية

علي خامنئي

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الإيرانية

يوم الأحد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-01
Lebanon24
04:59 | 2026-03-01
Lebanon24
04:38 | 2026-03-01
Lebanon24
04:34 | 2026-03-01
Lebanon24
04:30 | 2026-03-01
Lebanon24
04:21 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24