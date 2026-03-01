بالفيديو.. هكذا أعلنت قنوات إيرانية نبأ مقتل خامنئي

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة إعلان قنوات تلفزيونية إيرانية مقتل المرشد الأعلى ، فجر الأحد.

وأظهرت الفيديوهات تأثر المذيعين خلال إعلان نبأ اغتيال المرشد الأعلى الذي قضى بضربة إسرائيلية - أميركية استهدفت ، أمس السبت.

وقبيل بث النبأ الرسمي في ، خرج الرئيس الأميركي ببيان بُعيد منتصف الليل، أعلن فيه مقتل خامنئي قائلاً إن "خامنئي مات"، وأضاف: "هذه ليست عدالة لشعب إيران فحسب، بل لجميع الأمريكيين العظماء، وأولئك الأشخاص من عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم، الذين قتلوا أو شوهوا على يد خامنئي وعصابته من المجرمين المتعطشين للدماء".

في المقابل، نقلت وكالة " " عن خبراء قولهم إنَّ مقتل خامنئي وقادة إيرانيين آخرين سيشكل ضربة كبيرة للبلاد، لكنه لن يعني بالضرورة نهاية الحكم الديني الراسخ في إيران أو نفوذ على الشعب.



#فيديو تدري.. انهار مذيع

القناه الايرانيه بالبكاء على

الهواء مباشرة أثناء قراءته

خبر مقتل #خامنئي



قنوات التلفزيون الإيراني

تواصل بث بيانات النعي

في خامنئي وسط بكاء

متواصل من المذيعين #تدري #طهران #ايران #صفارات_الإنذار pic.twitter.com/6oJ42eiEwt — تدري (@tadriuknow) March 1, 2026

عاجل...



لحظة الإعلان الرسمي لمقتل خامنئي في التلفزيون الإيراني. pic.twitter.com/wyB424G6jV — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 1, 2026