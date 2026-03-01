تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الخطيب نعى خامنئي: قدم نفسه شهيداً في مواجهة قوى الكفر والارهاب
Lebanon 24
01-03-2026
|
02:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعى
نائب رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام السيد علي خامنئي، وقال: "ننعى الى الامة الاسلامية المرجع الديني الكبير وقائد الامة العظيم الشهيد الامام السيد علي خامنائي، الذي قضى عمره في خدمة الدين الحنيف، وقاد الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني العظيم بكل شجاعة واقتدار، عاملا على تحقيق أهداف الثورة الاسلامية الايرانية والشعب الايراني العزيز، إستمرارا لخط أهل البيت ونهج الامام الخميني، وعلى رأس هذه الاهداف تحقيق آمال شعبه في بناء دولة مقتدرة تعتمد على قدراتها الذاتية، لا شرقية ولا غربية، شعارها الوحدة الاسلامية ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب الامة الاسلامية والشعوب المستضعفة، وبكل اخلاص وإصرار دون خوف او وجل".
وتابع: "لقد وضع خامنئي الدولة الاسلامية الايرانية في مصاف الدول المتقدمة، وسخّر مقدراتها في خدمة هذه الأهداف، وقدم نفسه شهيدا من اجلها في مواجهة قوى الكفر والارهاب والاجرام والإبادة الدوليين، وعلى رأسهم الادارة الاميركية بقيادة رئيسها
ترامب
واداتها الكيان الصهيوني، قتلة الاطفال والنساء وسفاكي دماء الأبرياء ومصاصي دماء الشعوب، والذين شنوا على الجمهورية الاسلامية هذه الحرب الظالمة ودأبوا منذ قيام هذه الثورة المباركة على اثارة الفتن والحروب في وجهها في محاولات متكررة لاسقاطها والقضاء عليها، لأن هذه القوى لا تتحمل قيام دولة مستقلة وغير تابعة لها، قائمة على المبادئ الالهية والانسانية والقيم الأخلاقية".
وتابع: "اننا اذ ندين هذه الجريمة النكراء التي تخالف جميع الاعراف والقوانين، نشارك الشعب الايراني ألمه وحزنه على هذا المصاب الجلل، ونتقدم من صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والعلماء الأعلام والحوزات العلمية ومن القيادة
الإيرانية
والشعب الايراني العزيز والعالم الاسلامي والشعوب المستضعفة بأحرّ التعازي. وليس لدينا شك ان هذه الشهادة ستقوّي من لحمة وعزيمة الشعب الايراني واصراره على متابعة المسيرة والخروج من هذا الامتحان بالنصر المؤزر وافشال اهداف العدو. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الإيرانية: حتى اللحظات الأخيرة من حياته المباركة والتاريخية ظلّ يقود الأمة الإسلامية في مواجهة قوى الكفر والطغيان
Lebanon 24
الرئاسة الإيرانية: حتى اللحظات الأخيرة من حياته المباركة والتاريخية ظلّ يقود الأمة الإسلامية في مواجهة قوى الكفر والطغيان
01/03/2026 12:08:29
01/03/2026 12:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي بعد لقائه الخطيب: الوحدة الشيعية ركيزة مواجهة التحديات
Lebanon 24
عراقجي بعد لقائه الخطيب: الوحدة الشيعية ركيزة مواجهة التحديات
01/03/2026 12:08:29
01/03/2026 12:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي يكلّف لاريجاني بمهمة "ضمان صمود النظام" في مواجهة حرب محتملة
Lebanon 24
خامنئي يكلّف لاريجاني بمهمة "ضمان صمود النظام" في مواجهة حرب محتملة
01/03/2026 12:08:29
01/03/2026 12:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيرانى: نقف بقوة الى جانب الحرس الثوري الايراني في مواجهة الإرهاب وداعميه
Lebanon 24
الجيش الإيرانى: نقف بقوة الى جانب الحرس الثوري الايراني في مواجهة الإرهاب وداعميه
01/03/2026 12:08:29
01/03/2026 12:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
علي الخطي
نائب رئيس
الإيرانية
الإيراني
الجمهوري
الاميركي
جمهورية
ايرانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
تطبيق مواقيت الصلاة يتحول إلى منصة دعائية في الحرب السيبرانية على إيران
Lebanon 24
تطبيق مواقيت الصلاة يتحول إلى منصة دعائية في الحرب السيبرانية على إيران
05:00 | 2026-03-01
01/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفجارات في سماء الجنوب السوري.. اعتراض صواريخ وسقوط مقذوفات في السويداء ودرعا
Lebanon 24
"نفجارات في سماء الجنوب السوري.. اعتراض صواريخ وسقوط مقذوفات في السويداء ودرعا
04:59 | 2026-03-01
01/03/2026 04:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات هائلة.. شاهدوا لحظة قصف مقر القيادة الايرانية
Lebanon 24
انفجارات هائلة.. شاهدوا لحظة قصف مقر القيادة الايرانية
04:38 | 2026-03-01
01/03/2026 04:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيّن قائداً جديداً للحرس بعد مقتل باكبور
Lebanon 24
إيران تعيّن قائداً جديداً للحرس بعد مقتل باكبور
04:34 | 2026-03-01
01/03/2026 04:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
14:50 | 2026-02-28
28/02/2026 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
15:28 | 2026-02-28
28/02/2026 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2026-03-01
تطبيق مواقيت الصلاة يتحول إلى منصة دعائية في الحرب السيبرانية على إيران
04:59 | 2026-03-01
"نفجارات في سماء الجنوب السوري.. اعتراض صواريخ وسقوط مقذوفات في السويداء ودرعا
04:38 | 2026-03-01
انفجارات هائلة.. شاهدوا لحظة قصف مقر القيادة الايرانية
04:34 | 2026-03-01
إيران تعيّن قائداً جديداً للحرس بعد مقتل باكبور
04:30 | 2026-03-01
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:21 | 2026-03-01
شلل جوي في الشرق الأوسط
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 12:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 12:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 12:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24