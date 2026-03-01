من حدّد وكشف موقع خامنئي؟

أفادت صحيفة " تايمز" بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية راقبت تحركات المرشد لشهور، قبل أن تحدد موقعه وتشارك المعلومات مع ضمن التحضيرات للهجوم الذي استهدفه.



وتأتي هذه الرواية بالتوازي مع ما نقلته " " عن مصادر أميركية وإسرائيلية بأن العملية نُفذت بعد تأكيد وجود في اجتماع مع دائرته المقربة، ما دفع إلى تقديم توقيت الضربات للحفاظ على عنصر المفاجأة.

