16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
من حدّد وكشف موقع خامنئي؟
Lebanon 24
01-03-2026
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "
نيويورك
تايمز" بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية راقبت تحركات المرشد
الإيراني
علي خامنئي
لشهور، قبل أن تحدد موقعه وتشارك المعلومات مع
إسرائيل
ضمن التحضيرات للهجوم الذي استهدفه.
وتأتي هذه الرواية بالتوازي مع ما نقلته "
رويترز
" عن مصادر أميركية وإسرائيلية بأن العملية نُفذت بعد تأكيد وجود
خامنئي
في اجتماع مع دائرته المقربة، ما دفع إلى تقديم توقيت الضربات للحفاظ على عنصر المفاجأة.
