شظايا مسيّرات في دبي.. إصابتان بعد اعتراض جوي

أعلنت الجهات المختصة سقوط شظايا طائرات مسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي، وفق "وام".



وأوضحت الجهات المعنية أن الحادث أسفر عن إصابتين، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لهما.



بدوره، أكد لحكومة دبي أن الأصوات التي سُمعت في الإمارة نتجت عن "عمليات الاعتراض الناجحة".

Advertisement