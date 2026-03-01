تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خاص
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-03-2026
|
04:30
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي خلال ضربة أميركية - إسرائيلية على
إيران
، السبت، مُشيرة إلى أنه "حينما تتضح تفاصيل عملية الاغتيال، فإنَّ الجميع سيُصابون بالذهول".
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقولُ إن "خامنئي ارتكب نفس خطأ
الأمين العام
لحزب الله السابق حسن نصرالله، إذ تجاهل حقيقة أنّ
إسرائيل
تغيرت في السابع من تشرين الأول 2023"، أي بعد اندلاع حرب غزة آنذاك، وأضاف: "لم يصدق خامنئي أن ذلك سيحدث له، وعندما تتضح تفاصيل اغتياله، ستُذهل العقول. عملية التضليل، دقة المعلومات الاستخباراتية، جودة التنفيذ، والإبداع. إن امتلاك إسرائيل صورة لجثة علي خامنئي أمر لا يُصدق".
وتابع: "من وضعٍ خاضت فيه إسرائيل معاركها منفردةً على 7 جبهات، انتقلنا إلى وضعٍ خاضت فيه إيران معاركها منفردةً على 7 جبهات. في السابع من تشرين الأول 2023، خاضت إسرائيل معركةً وجوديةً، محاصرةً بـ"حزام ناري"، على وشك تنفيذ مخطط التدمير الإيراني ضد إسرائيل. حينها، تلقينا أقسى ضربة في تاريخنا. ورغم صعوبة الظروف الأولية، انتصرنا. نهض الشعب
الإسرائيلي
من مقاعده، وأظهر الجيش الإسرائيلي قدراته، وأثبتت الاستخبارات تفوقها"، على حد مزاعمه.
وأكمل: "لقد انكشفت حقيقة إيران. مبعوثوها مشلولون من الخوف، أو يتصرفون بضعفٍ شديدٍ في أداء واجبهم، فيما يتم تصفية كبار مسؤولي البلاد بالجملة، علماً أن طهران تُطلق صواريخها بحذرٍ شديد. كانت إيران في طريقها للسيطرة على
الشرق الأوسط
بأكمله، والآن تُسحق على يد أقوى قوتين جويتين في العالم، وتُقاتل من أجل البقاء. إنها أيامٌ تاريخيةٌ بكل ما للكلمة من معنى.
وذكر التقرير أنَّ "عمليات التضليل، وجمع المعلومات الاستخباراتية المكثف الذي أثبت جدارته مجدداً في العاصمة
الإيرانية
، والدقة والتنسيق العاليين، كلها أمور تفوق الخيال"، وتابع: "مع ذلك، من السابق لأوانه الاحتفال. فالأمر لم ينتهِ بعد. ستظل هناك لحظات عصيبة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هدف العملية، وهو إسقاط النظام الإيراني، سيتحقق بالفعل. لذلك، علينا أن نحافظ على الفرح والتفاؤل بالمستقبل".
ويقول التقرير إن "القدرات الصاروخية الإيرانية تقلصت بشكل ملحوظ، فيما ستتعرض البلاد لضربات شديدة تطال أهدافاً حكومية، بنى تحتية ومراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني في محاولة لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بمن يستطيعون إلحاق الضرر بالمظاهرات وقمعها".
وتابع: "هذه العملية الأميركية الإسرائيلية غير مسبوقة، وهذا التعاون بمثابة حلم تحقق، تحديداً في وقتٍ تشهد فيه إسرائيل تراجعاً في مكانتها لدى
الولايات المتحدة
".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
الأمين العام
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
الإيرانية
المستقبل
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
