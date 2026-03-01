تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

شلل جوي في الشرق الأوسط

Lebanon 24
01-03-2026 | 04:21
شلل جوي في الشرق الأوسط
تشهد الملاحة الجوية في الشرق الأوسط اضطرابات واسعة بعد تعليق شركات طيران كبرى رحلاتها من وإلى المنطقة، على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإغلاق مساحات جوية واسعة.
وفي تطور لافت، أعلنت شركة "العال" الإسرائيلية إخراج جميع طائراتها خارج الأراضي الإسرائيلية، بالتزامن مع إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الملاحة المدنية.

كما أعلنت "الاتحاد للطيران" تعليق جميع رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى الساعة 2:00 فجراً بالتوقيت المحلي من يوم الاثنين 2 آذار، مشيرة إلى أن إغلاق المجال الجوي الإقليمي ما زال يؤثر على عملياتها.

وأفادت "إيروفلوت" الروسية بإلغاء رحلاتها من وإلى دبي وأبوظبي ليوم 1 آذار، مؤكدة أنها وفّرت إقامة فندقية لـ790 مسافراً، مع إتاحة إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر كاملة.

وطالت موجة الإلغاءات شركات عدة، بينها: طيران الإمارات، فلاي دبي، الاتحاد للطيران، العربية للطيران، الخطوط القطرية، عُمان إير، الخطوط التركية، بريتيش إيروايز، يونايتد إيرلاينز، وإيروفلوت.

وبحسب بيانات الرابطة الروسية لمشغّلي السياحة، بلغ إجمالي الرحلات الملغاة حتى الآن 700 رحلة مع توقعات بارتفاع الرقم، فيما أشار مراقبون إلى أن المجال الجوي الإيراني سيبقى مغلقاً حتى 3 آذار. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
سي إن إن عن مسؤول أميركي: نواصل إرسال أنظمة دفاع جوي إلى منطقة الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الوسطى الأمريكية: حاملة الطائرات لينكولن في الشرق الأوسط حاليا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: لم نشارك في الهجمات والنظام الإيراني قتل شعبه وزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: ندين التصعيد العسكري في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

التزام

Lebanon24
08:00 | 2026-03-01
Lebanon24
07:56 | 2026-03-01
Lebanon24
07:42 | 2026-03-01
Lebanon24
07:30 | 2026-03-01
Lebanon24
07:25 | 2026-03-01
Lebanon24
07:08 | 2026-03-01
