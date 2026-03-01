شلل جوي في الشرق الأوسط

تشهد الملاحة الجوية في اضطرابات واسعة بعد تعليق شركات طيران كبرى رحلاتها من وإلى المنطقة، على وقع المواجهة بين وإسرائيل والولايات المتحدة وإغلاق مساحات جوية واسعة.



وفي تطور لافت، أعلنت شركة "العال" إخراج جميع طائراتها خارج الأراضي الإسرائيلية، بالتزامن مع إغلاق المجال الجوي أمام الملاحة المدنية.



كما أعلنت "الاتحاد للطيران" تعليق جميع رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى الساعة 2:00 فجراً بالتوقيت المحلي من يوم الاثنين 2 آذار، مشيرة إلى أن إغلاق المجال الجوي الإقليمي ما زال يؤثر على عملياتها.



وأفادت "إيروفلوت" الروسية بإلغاء رحلاتها من وإلى دبي وأبوظبي ليوم 1 آذار، مؤكدة أنها وفّرت إقامة فندقية لـ790 مسافراً، مع إتاحة إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر كاملة.



وطالت موجة الإلغاءات شركات عدة، بينها: طيران الإمارات، فلاي دبي، الاتحاد للطيران، العربية للطيران، الخطوط القطرية، عُمان إير، الخطوط التركية، بريتيش إيروايز، يونايتد إيرلاينز، وإيروفلوت.



وبحسب بيانات الرابطة الروسية لمشغّلي السياحة، بلغ إجمالي الرحلات الملغاة حتى الآن 700 رحلة مع توقعات بارتفاع الرقم، فيما أشار مراقبون إلى أن المجال الجوي سيبقى مغلقاً حتى 3 آذار. (روسيا اليوم)

