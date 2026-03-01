إيران تعيّن قائداً جديداً للحرس بعد مقتل باكبور

تداولت وسائل إعلام إيرانية تقارير تفيد بتولي وحيدي، نائب ، مهام رسمياً، عقب مقتل باكبور في الضربات التي استهدفت مواقع داخل .



وبحسب ما نُقل، يأتي انتقال القيادة في ظل مرحلة أمنية حساسة، بعد سلسلة استهدافات طالت قيادات عسكرية وأمنية بارزة.



ويُعد وحيدي (مواليد عام 1958) من أبرز الوجوه الأمنية في إيران، وتولى سابقاً مناصب وزارية بينها الدفاع والداخلية، كما شغل مواقع قيادية داخل المنظومة العسكرية والأمنية.

Advertisement