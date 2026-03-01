تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إيران تعيّن قائداً جديداً للحرس بعد مقتل باكبور
Lebanon 24
01-03-2026
|
04:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداولت وسائل إعلام إيرانية تقارير تفيد بتولي
اللواء أحمد
وحيدي، نائب
قائد الحرس الثوري
، مهام
قيادة الحرس
رسمياً، عقب مقتل
اللواء محمد
باكبور في الضربات التي استهدفت مواقع داخل
إيران
.
وبحسب ما نُقل، يأتي انتقال القيادة في ظل مرحلة أمنية حساسة، بعد سلسلة استهدافات طالت قيادات عسكرية وأمنية بارزة.
ويُعد وحيدي (مواليد
شيراز
عام 1958) من أبرز الوجوه الأمنية في إيران، وتولى سابقاً مناصب وزارية بينها الدفاع والداخلية، كما شغل مواقع قيادية داخل المنظومة العسكرية والأمنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر لرويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زاده وقائد الحرس الثوري محمد باكبور
Lebanon 24
مصادر لرويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زاده وقائد الحرس الثوري محمد باكبور
01/03/2026 15:17:26
01/03/2026 15:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل عنصر من الباسيج التابعة للحرس الثوري في تظاهرات ايران
Lebanon 24
مقتل عنصر من الباسيج التابعة للحرس الثوري في تظاهرات ايران
01/03/2026 15:17:26
01/03/2026 15:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: أحمد وحيدي سيكون القائد الجديد للحرس الثوري
Lebanon 24
إعلام إيراني: أحمد وحيدي سيكون القائد الجديد للحرس الثوري
01/03/2026 15:17:26
01/03/2026 15:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل ضابط من الحرس الثوري في غرب إيران
Lebanon 24
مقتل ضابط من الحرس الثوري في غرب إيران
01/03/2026 15:17:26
01/03/2026 15:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري
الحرس الثوري
قيادة الحرس
اللواء محمد
اللواء أحمد
محمد باكبور
أحمد وحيدي
أحمد وحيد
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسلحة متطوّرة.. ماذا استخدمت أميركا في ضرباتها على إيران؟
Lebanon 24
أسلحة متطوّرة.. ماذا استخدمت أميركا في ضرباتها على إيران؟
08:00 | 2026-03-01
01/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على خلفية الاعتداءات الإيرانية "السافرة".. السعودية استدعت سفير إيران
Lebanon 24
على خلفية الاعتداءات الإيرانية "السافرة".. السعودية استدعت سفير إيران
07:56 | 2026-03-01
01/03/2026 07:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحرب.. هل تنسحب إيران من "المونديال الأميركي"؟
Lebanon 24
بعد الحرب.. هل تنسحب إيران من "المونديال الأميركي"؟
07:42 | 2026-03-01
01/03/2026 07:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر دراسة... هل من إرتباط بين التوهجات الشمسية والزلازل؟
Lebanon 24
آخر دراسة... هل من إرتباط بين التوهجات الشمسية والزلازل؟
07:30 | 2026-03-01
01/03/2026 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى في إسرائيل... صاروخ إيرانيّ أصاب ملجأ بشكلٍ مباشر (فيديو)
Lebanon 24
قتلى وجرحى في إسرائيل... صاروخ إيرانيّ أصاب ملجأ بشكلٍ مباشر (فيديو)
07:25 | 2026-03-01
01/03/2026 07:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
14:50 | 2026-02-28
28/02/2026 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
15:28 | 2026-02-28
28/02/2026 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2026-03-01
أسلحة متطوّرة.. ماذا استخدمت أميركا في ضرباتها على إيران؟
07:56 | 2026-03-01
على خلفية الاعتداءات الإيرانية "السافرة".. السعودية استدعت سفير إيران
07:42 | 2026-03-01
بعد الحرب.. هل تنسحب إيران من "المونديال الأميركي"؟
07:30 | 2026-03-01
آخر دراسة... هل من إرتباط بين التوهجات الشمسية والزلازل؟
07:25 | 2026-03-01
قتلى وجرحى في إسرائيل... صاروخ إيرانيّ أصاب ملجأ بشكلٍ مباشر (فيديو)
07:08 | 2026-03-01
بدأت في الغرق... فيديو للسفينة التي استهدفتها إيران في مضيق هرمز
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 15:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 15:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 15:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24