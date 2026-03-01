"نفجارات في سماء الجنوب السوري.. اعتراض صواريخ وسقوط مقذوفات في السويداء ودرعا

أفادت مصادر أهلية بسماع أصوات انفجارات قوية في أجواء ودرعا والقنيطرة، قالت إنها ناجمة عن اعتراض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه .



وفي السويداء، ذكرت مصادر محلية أن دويّاً سُمع في الريف الجنوبي ناتج عن سقوط صاروخ في قرية المنيذرة داخل أراضٍ زراعية، من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.



وفي القنيطرة، تحدث شهود عن تحليق سرب مقاتلات في السماء يُرجح أنها تابعة لإسرائيل، بالتزامن مع حالة استنفار وتحذير في المنطقة.



كما أشارت مصادر أهلية في درعا إلى سقوط مسيّرة إيرانية في بلدة خربة غزالة المحافظة، من دون وقوع إصابات.



وكان قد أعلن اليوم الأحد إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق داخل إسرائيل وأجزاء متفرقة من . (روسيا اليوم)

