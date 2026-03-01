تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"نفجارات في سماء الجنوب السوري.. اعتراض صواريخ وسقوط مقذوفات في السويداء ودرعا
Lebanon 24
01-03-2026
|
04:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر أهلية بسماع أصوات انفجارات قوية في أجواء
دمشق
ودرعا والقنيطرة، قالت إنها ناجمة عن اعتراض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه
إسرائيل
.
وفي السويداء، ذكرت مصادر محلية أن دويّاً سُمع في الريف الجنوبي
الغربي
ناتج عن سقوط صاروخ في قرية المنيذرة داخل أراضٍ زراعية، من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.
وفي القنيطرة، تحدث شهود عن تحليق سرب مقاتلات في السماء يُرجح أنها تابعة لإسرائيل، بالتزامن مع حالة استنفار وتحذير في المنطقة.
كما أشارت مصادر أهلية في درعا إلى سقوط مسيّرة إيرانية في بلدة خربة غزالة
بريف
المحافظة، من دون وقوع إصابات.
وكان
الحرس الثوري الإيراني
قد أعلن اليوم الأحد إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق داخل إسرائيل وأجزاء متفرقة من
الضفة الغربية
. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المضادات الأرضية تعترض صواريخ في سماء الدوحة (الجزيرة)
Lebanon 24
المضادات الأرضية تعترض صواريخ في سماء الدوحة (الجزيرة)
01/03/2026 15:17:40
01/03/2026 15:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المضادات الأرضية القطرية تعترض صواريخ إيرانية في سماء الدوحة
Lebanon 24
المضادات الأرضية القطرية تعترض صواريخ إيرانية في سماء الدوحة
01/03/2026 15:17:40
01/03/2026 15:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت: سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض صواريخ في محيط قاعدة علي السالم
Lebanon 24
الكويت: سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض صواريخ في محيط قاعدة علي السالم
01/03/2026 15:17:40
01/03/2026 15:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": أصوات انفجارات تسمع في جنوب لبنان ناجمة عن صواريخ اعتراضية اسرائيلية
Lebanon 24
"لبنان 24": أصوات انفجارات تسمع في جنوب لبنان ناجمة عن صواريخ اعتراضية اسرائيلية
01/03/2026 15:17:40
01/03/2026 15:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
الضفة الغربية
الحرس الثوري
روسيا اليوم
يوم الأحد
الإيراني
إسرائيل
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسلحة متطوّرة.. ماذا استخدمت أميركا في ضرباتها على إيران؟
Lebanon 24
أسلحة متطوّرة.. ماذا استخدمت أميركا في ضرباتها على إيران؟
08:00 | 2026-03-01
01/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على خلفية الاعتداءات الإيرانية "السافرة".. السعودية استدعت سفير إيران
Lebanon 24
على خلفية الاعتداءات الإيرانية "السافرة".. السعودية استدعت سفير إيران
07:56 | 2026-03-01
01/03/2026 07:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحرب.. هل تنسحب إيران من "المونديال الأميركي"؟
Lebanon 24
بعد الحرب.. هل تنسحب إيران من "المونديال الأميركي"؟
07:42 | 2026-03-01
01/03/2026 07:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر دراسة... هل من إرتباط بين التوهجات الشمسية والزلازل؟
Lebanon 24
آخر دراسة... هل من إرتباط بين التوهجات الشمسية والزلازل؟
07:30 | 2026-03-01
01/03/2026 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى في إسرائيل... صاروخ إيرانيّ أصاب ملجأ بشكلٍ مباشر (فيديو)
Lebanon 24
قتلى وجرحى في إسرائيل... صاروخ إيرانيّ أصاب ملجأ بشكلٍ مباشر (فيديو)
07:25 | 2026-03-01
01/03/2026 07:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
14:50 | 2026-02-28
28/02/2026 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
15:28 | 2026-02-28
28/02/2026 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2026-03-01
أسلحة متطوّرة.. ماذا استخدمت أميركا في ضرباتها على إيران؟
07:56 | 2026-03-01
على خلفية الاعتداءات الإيرانية "السافرة".. السعودية استدعت سفير إيران
07:42 | 2026-03-01
بعد الحرب.. هل تنسحب إيران من "المونديال الأميركي"؟
07:30 | 2026-03-01
آخر دراسة... هل من إرتباط بين التوهجات الشمسية والزلازل؟
07:25 | 2026-03-01
قتلى وجرحى في إسرائيل... صاروخ إيرانيّ أصاب ملجأ بشكلٍ مباشر (فيديو)
07:08 | 2026-03-01
بدأت في الغرق... فيديو للسفينة التي استهدفتها إيران في مضيق هرمز
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 15:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 15:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 15:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24