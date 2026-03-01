قلق في واشطن... لماذا تُريد أميركا أنّ تكون عمليتها في إيران "سريعة"؟

ذكر موقع " عربية" أنه بينما تستمر الهجمات الأميركية على ، تسود مخاوف لدى من نفاد مخزون الذخائر الاعتراضية التي تصد ضربات الصاروخية أو المسيّرة المكثفة.

وقال مسؤولون ومحللون حاليون وسابقون لصحيفة " "، إن هذا القلق يدفع الولايات المتحدة لتسريع هجماتها وتدمير القوة الصاروخية والطائرات المسيرة ، قبل أن تنفد لديها القذائف الدفاعية.



وكانت مخاوف مشابهة دفعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حرب الـ12 يوما بين وإيران خلال شهر حزيران من العام الماضي، إذ أشارت تقارير إلى أن قدرة إسرائيل، حليفة ، على صد الهجمات تراجعت.



يشار إلى أن الحجم الدقيق لمخزون الولايات المتحدة من القذائف الدفاعية الجوية معلومات سرية، إلا أن الصراعات المتكررة مع إيران ووكلائها في أثرت سلبا على إمدادات الدفاع في المنطقة.

وقالت كيلي غريكو، وهي زميلة بارزة في مركز ستيمسون للأبحاث، لـ" جورنال": "أحد التحديات هو أن هذه الموارد (الدفاعية) تنفد بسرعة كبيرة. تستخدمها الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من القدرة على استبدالها".



وتمد الولايات المتحدة حلفاءها في المنطقة بأنظمة دفاعية، مثل "ثاد" وصواريخ "باتريوت" الاعتراضية، لكن المخاوف من نفادها سريعا لا تزال قائمة.



ولدى إسرائيل مخاوف مشابهة، إذ لا تزال تعاني نقصا في صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية من طراز "آرو 3"، وفقا لما قاله مسؤول أميركي لـ"وول ستريت جورنال".



ونقلت الولايات المتحدة كميات كبيرة من الصواريخ الاعتراضية إلى المنطقة، وقال مسؤول أميركي إنه إذا طالت الحرب وازدادت الحاجة إلى المزيد منها فسيتعين على واشنطن أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم المخزونات الموجودة في المحيط الهادئ.