تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
2
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قلق في واشطن... لماذا تُريد أميركا أنّ تكون عمليتها في إيران "سريعة"؟
Lebanon 24
01-03-2026
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أنه بينما تستمر الهجمات الأميركية
الإسرائيلية
على
إيران
، تسود مخاوف لدى
الولايات المتحدة
من نفاد مخزون الذخائر الاعتراضية التي تصد ضربات
طهران
الصاروخية أو المسيّرة المكثفة.
وقال مسؤولون ومحللون حاليون وسابقون لصحيفة "
وول ستريت جورنال
"، إن هذا القلق يدفع الولايات المتحدة لتسريع هجماتها وتدمير القوة الصاروخية والطائرات المسيرة
الإيرانية
، قبل أن تنفد لديها القذائف الدفاعية.
وكانت مخاوف مشابهة دفعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حرب الـ12 يوما بين
إسرائيل
وإيران خلال شهر حزيران من العام الماضي، إذ أشارت تقارير إلى أن قدرة إسرائيل، حليفة
واشنطن
، على صد الهجمات تراجعت.
يشار إلى أن الحجم الدقيق لمخزون الولايات المتحدة من القذائف الدفاعية الجوية معلومات سرية، إلا أن الصراعات المتكررة مع إيران ووكلائها في
الشرق الأوسط
أثرت سلبا على إمدادات الدفاع في المنطقة.
وقالت كيلي غريكو، وهي زميلة بارزة في مركز ستيمسون للأبحاث، لـ"
وول ستريت
جورنال": "أحد التحديات هو أن هذه الموارد (الدفاعية) تنفد بسرعة كبيرة. تستخدمها الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من القدرة على استبدالها".
وتمد الولايات المتحدة حلفاءها في المنطقة بأنظمة دفاعية، مثل "ثاد" وصواريخ "باتريوت" الاعتراضية، لكن المخاوف من نفادها سريعا لا تزال قائمة.
ولدى إسرائيل مخاوف مشابهة، إذ لا تزال تعاني نقصا في صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية من طراز "آرو 3"، وفقا لما قاله مسؤول أميركي لـ"وول ستريت جورنال".
ونقلت الولايات المتحدة كميات كبيرة من الصواريخ الاعتراضية إلى المنطقة، وقال مسؤول أميركي إنه إذا طالت الحرب وازدادت الحاجة إلى المزيد منها فسيتعين على واشنطن أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم المخزونات الموجودة في المحيط الهادئ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: المفاوضات جارية مع ايران ولا أريد تكرار عملية "مطرقة منتصف الليل"
Lebanon 24
ترامب: المفاوضات جارية مع ايران ولا أريد تكرار عملية "مطرقة منتصف الليل"
01/03/2026 22:52:11
01/03/2026 22:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر استخباراتية أوروبية: روسيا لا تريد إنهاء الحرب سريعا
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر استخباراتية أوروبية: روسيا لا تريد إنهاء الحرب سريعا
01/03/2026 22:52:11
01/03/2026 22:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بإجراء محاكمات "سريعة" للذين أوقفوا خلال التظاهرات
01/03/2026 22:52:11
01/03/2026 22:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بمحاكمات "سريعة" لمشتبه بهم موقوفين على خلفية التظاهرات
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية في إيران يتعهد بمحاكمات "سريعة" لمشتبه بهم موقوفين على خلفية التظاهرات
01/03/2026 22:52:11
01/03/2026 22:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
الإيرانية
وول ستريت
تابع
قد يعجبك أيضاً
القيادة المركزية الأميركية عن الحرس الثوري : قطعنا رأس الأفعى
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية عن الحرس الثوري : قطعنا رأس الأفعى
15:31 | 2026-03-01
01/03/2026 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أوستن.. 3 قتلى و14 مصابًا في حادث إطلاق نار مروّع
Lebanon 24
أوستن.. 3 قتلى و14 مصابًا في حادث إطلاق نار مروّع
15:20 | 2026-03-01
01/03/2026 03:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يجري محادثات مع قادة الإمارات والبحرين وإسرائيل
Lebanon 24
ترامب يجري محادثات مع قادة الإمارات والبحرين وإسرائيل
15:04 | 2026-03-01
01/03/2026 03:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"New York Times": النظام الإيراني قد ينجو.. لكن الشرق الأوسط سيتغير
Lebanon 24
تقرير لـ"New York Times": النظام الإيراني قد ينجو.. لكن الشرق الأوسط سيتغير
15:00 | 2026-03-01
01/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
14:51 | 2026-03-01
01/03/2026 02:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
07:22 | 2026-03-01
01/03/2026 07:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:31 | 2026-03-01
القيادة المركزية الأميركية عن الحرس الثوري : قطعنا رأس الأفعى
15:20 | 2026-03-01
أوستن.. 3 قتلى و14 مصابًا في حادث إطلاق نار مروّع
15:04 | 2026-03-01
ترامب يجري محادثات مع قادة الإمارات والبحرين وإسرائيل
15:00 | 2026-03-01
تقرير لـ"New York Times": النظام الإيراني قد ينجو.. لكن الشرق الأوسط سيتغير
14:51 | 2026-03-01
الجيش الإسرائيلي يستهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
14:46 | 2026-03-01
بقنابل تزن طناً.. قاذفات شبح أميركية من طراز "بي-2" استهدفت المنشآت المحصنة للصواريخ البالستية
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 22:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 22:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 22:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24