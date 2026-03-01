بصواريخ بالستيّة... الحرس الثوري الإيرانيّ: إستهدفنا "أبراهام لينكولن"

أعلن الإيرانيّ، عن إستهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام " بصواريخ بالستية.

وقال الحرس الثوريّ: "دخلنا مرحلة جديدة من العمليات وسنُهاجم العدوّ برّاً وبحراً وجوّاً".