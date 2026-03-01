حظرها ترامب... هذا ما استخدمه الجيش الأميركيّ لضرب إيران

خلال ساعات من إعلان أن الحكومة الفيدرالية الاميركية ستنهي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة التكنولوجيا "أنثروبيك"، أطلق هجومًا جويًا كبيرًا في بمساعدة تلك الأدوات نفسها.

وتستخدم قيادات عسكرية حول العالم، بما في ذلك القيادة المركزية الأميركية في ، أداة الذكاء الاصطناعي "كلود" التابعة لشركة أنثروبك، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لصحيفة .



وقالت المصادر إن القيادة تستخدم الأداة في تقييمات الاستخبارات، وتحديد الأهداف، ومحاكاة سيناريوهات المعارك، حتى في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين الشركة ووزارة الدفاع الأميركية، مما يسلط الضوء على مدى ترسخ أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية.



وكانت وشركة أنثروبك في خلاف منذ أشهر بشأن كيفية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من قبل الأميركية (البنتاغون).

وأمر يوم الجمعة الوكالات بوقف التعامل مع الشركة، كما صنّفت وزارة الدفاع الشركة على أنها تهديد أمني ومصدر خطر على سلسلة التوريد الخاصة بها. (سكاي نيوز عربية)