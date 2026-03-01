تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حظرها ترامب... هذا ما استخدمه الجيش الأميركيّ لضرب إيران

Lebanon 24
01-03-2026 | 09:08
A-
A+
حظرها ترامب... هذا ما استخدمه الجيش الأميركيّ لضرب إيران
حظرها ترامب... هذا ما استخدمه الجيش الأميركيّ لضرب إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خلال ساعات من إعلان أن الحكومة الفيدرالية الاميركية ستنهي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة التكنولوجيا "أنثروبيك"، أطلق الرئيس دونالد ترامب هجومًا جويًا كبيرًا في إيران بمساعدة تلك الأدوات نفسها.
 
وتستخدم قيادات عسكرية حول العالم، بما في ذلك القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، أداة الذكاء الاصطناعي "كلود" التابعة لشركة أنثروبك، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت المصادر إن القيادة تستخدم الأداة في تقييمات الاستخبارات، وتحديد الأهداف، ومحاكاة سيناريوهات المعارك، حتى في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين الشركة ووزارة الدفاع الأميركية، مما يسلط الضوء على مدى ترسخ أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية.

وكانت الإدارة الأميركية وشركة أنثروبك في خلاف منذ أشهر بشأن كيفية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من قبل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
 
وأمر ترامب يوم الجمعة الوكالات بوقف التعامل مع الشركة، كما صنّفت وزارة الدفاع الشركة على أنها تهديد أمني ومصدر خطر على سلسلة التوريد الخاصة بها. (سكاي نيوز عربية) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة أميركية: خياران أمام ترامب لضرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: أي دولة تُستخدم لضرب إيران تُعتبر معادية
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بالحرس الثوري: أي دولة مجاورة تُستخدم لضرب إيران ستُعتبر "معادية"
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: إسرائيل كانت تستعد لضربة أميركية محتملة على إيران نهاية هذا الأسبوع
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الرئيس دونالد ترامب

الإدارة الأميركية

وول ستريت جورنال

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

سكاي نيوز

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:31 | 2026-03-01
Lebanon24
15:20 | 2026-03-01
Lebanon24
15:04 | 2026-03-01
Lebanon24
15:00 | 2026-03-01
Lebanon24
14:51 | 2026-03-01
Lebanon24
14:46 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24