توضيح... هذا سبب الإنفجار العنيف الذي هزّ دمشق

اعترضت ، الأحد، صاروخا إيرانيا فوق ، وفق ما أفاد مصدر في لوكالة فرانس برس، على وقع الهجوم الأميركي المتواصل لليوم الثاني على التوالي، والرد بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي طالت إسرائيل ودولا في المنطقة.



وسُمع في دمشق صوت دوي انفجار ضخم، وأوضح مصدر في وزارة الداخلية للوكالة أن "الانفجار العنيف ناجم عن تصدٍّ إسرائيلي لصاروخ إيراني".

