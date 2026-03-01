شركة "أم أس سي" للشحن تدعو السفن في الخليج الى الاحتماء في "مكان آمن"

أعلنت "أم أس سي"، وهي من كبرى شركات الشحن البحري في العالم، الأحد، أنها أبلغت كل السفن التابعة لها في بالاحتماء في مكان "آمن"، وعلّقت حجوزات الشحن الى .





وأوردت في بيان "كإجراء احترازي، أصدرت أم أس سي تعليمات الى كل السفن التي تعمل حاليا في منطقة الخليج، إضافة إلى تلك المتجهة إلى المنطقة، للتوجه إلى مناطق الاحتماء الآمنة المحددة حتى إشعار آخر". أضافت أنها "علّقت كل الحجوزات للشحن العالمي إلى منطقة الشرق الأوسط حتى إشعار آخر".

