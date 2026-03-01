تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أميركا أغرقت "فرقاطة" إيرانيّة في خليج عمان
Lebanon 24
01-03-2026
|
10:16
أعلنت
القيادة المركزية
الأميركية، أن القوات الأميركية أصابت "فرقاطة" إيرانية من طراز "جماران"، في خليج
عُمان
عند رصيف ميناء "تشابهار".
وأشارت إلى أنّ "الفرقاطة
الإيرانية
تغرق في قاع خليج عُمان".
