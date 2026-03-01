أميركا: إيران لم تصبّ حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"

أكدت الأميركية أن الصواريخ التي أطلقتها لاستهداف حاملة الطائرات أبراهام لم تصبها، نافية بذلك ما أعلنه في وقت سابق.



وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس"، أنّ "الصواريخ التي أطلقت لم تتمكن حتى من الاقتراب من حاملة الطائرات"، واصفة إعلان الحرس إصابتها بأربعة صواريخ بأنه "كذب".

Advertisement