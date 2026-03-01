تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

نتنياهو: سنُكثّف الضربات الجوية على طهران

Lebanon 24
01-03-2026 | 10:59
نتنياهو: سنُكثّف الضربات الجوية على طهران
نتنياهو: سنُكثّف الضربات الجوية على طهران photos 0
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكثيف الضربات الجوية على طهران في الأيام المقبلة مؤكدا حشد "كامل القوات" العسكرية في الحملة ضد إيران.

وقال نتنياهو في تصريح متلفز: "أصدرت تعليمات لاستمرار الحملة. قواتنا تضرب الآن قلب طهران بقوة شديدة، وهذا سيتصاعد في الأيام المقبلة".

وأضاف: "نحن منخرطون في حملة يقوم فيها جيش الدفاع الإسرائيلي بحشد قوته الكاملة كما لم يحدث من قبل، لضمان وجودنا ومستقبلنا". 
