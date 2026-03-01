نتنياهو: سنُكثّف الضربات الجوية على طهران

تعهد بتكثيف الضربات الجوية على في الأيام المقبلة مؤكدا حشد "كامل القوات" العسكرية في الحملة ضد .



وقال في تصريح متلفز: "أصدرت تعليمات لاستمرار الحملة. قواتنا تضرب الآن قلب طهران بقوة شديدة، وهذا سيتصاعد في الأيام المقبلة".



وأضاف: "نحن منخرطون في حملة يقوم فيها بحشد قوته الكاملة كما لم يحدث من قبل، لضمان وجودنا ومستقبلنا".

Advertisement