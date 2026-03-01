تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ترامب: أحبطنا سلاحا نوويا إيرانيا خلال أسبوعين
Lebanon 24
01-03-2026
|
11:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الأحد، إن
إيران
كانت ستحصل على سلاح نووي خلال أسبوعين لو لم تشن
الولايات المتحدة
العملية العسكرية الجارية.
وقال
ترامب
لفوكس نيوز بشأن الهجوم الأميركي على إيران: "لو لم نفعل ذلك، لكانوا (الإيرانيون) حصلوا على سلاح نووي خلال أسبوعين. وعندها ما كان لأي من هذا أن يكون ممكنا".
وأضاف ترامب أنه "غير قلق على أسعار
النفط
أو تأثر
مضيق هرمز
"، موضحا أن: "الولايات المتحدة تعرف عدد الأهداف المتبقية".
وأوضح ترامب أن "48 مسؤولا إيرانيا قتلوا في الهجوم الأميركي".
وقال الرئيس
الأميركي: "لا أشعر بالقلق حيال أي شيء. أنا فقط أفعل ما هو صائب. وفي النهاية، تنتهي الأمور إلى نتيجة جيدة".
كما ذكر ترامب لـ"
سي إن
بي سي"أن : "العمليات العسكرية في إيران تسير بوتيرة أسرع من الجدول
الزمني
المحدد لها".
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
وقال الرئيس
مضيق هرمز
فوكس نيوز
الإيراني
الزمني
تابع
