Najib Mikati
عربي-دولي

ترامب: أحبطنا سلاحا نوويا إيرانيا خلال أسبوعين

Lebanon 24
01-03-2026 | 11:09
ترامب: أحبطنا سلاحا نوويا إيرانيا خلال أسبوعين
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن إيران كانت ستحصل على سلاح نووي خلال أسبوعين لو لم تشن الولايات المتحدة العملية العسكرية الجارية.

وقال ترامب لفوكس نيوز بشأن الهجوم الأميركي على إيران: "لو لم نفعل ذلك، لكانوا (الإيرانيون) حصلوا على سلاح نووي خلال أسبوعين. وعندها ما كان لأي من هذا أن يكون ممكنا".

وأضاف ترامب أنه "غير قلق على أسعار النفط أو تأثر مضيق هرمز"، موضحا أن: "الولايات المتحدة تعرف عدد الأهداف المتبقية".

وأوضح ترامب أن "48 مسؤولا إيرانيا قتلوا في الهجوم الأميركي".

وقال الرئيس الأميركي: "لا أشعر بالقلق حيال أي شيء. أنا فقط أفعل ما هو صائب. وفي النهاية، تنتهي الأمور إلى نتيجة جيدة".

كما ذكر ترامب لـ"سي إن بي سي"أن : "العمليات العسكرية في إيران تسير بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد لها".
وزير الخارجية الأميركي: الأمم المتحدة لم تفعل شيئا ضد النظام الإيراني وتدخلنا أحبط البرنامج النووي
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: حظر المرشد الأعلى للأسلحة النووية يعني بوضوح أن إيران لن تطور أسلحة نووية
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني الأسبق يدعو للتركيز على عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تخيلوا مدى جرأة النظام الإيراني لو امتلك أسلحة نووية بالفعل كوسيلة لإيصال رسالته
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:53:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وقال الرئيس

مضيق هرمز

فوكس نيوز

الإيراني

الزمني

Lebanon24
15:31 | 2026-03-01
Lebanon24
15:20 | 2026-03-01
Lebanon24
15:04 | 2026-03-01
Lebanon24
15:00 | 2026-03-01
Lebanon24
14:51 | 2026-03-01
Lebanon24
14:46 | 2026-03-01
