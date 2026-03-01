ترامب: أحبطنا سلاحا نوويا إيرانيا خلال أسبوعين

قال الرئيس الأميركي ، الأحد، إن كانت ستحصل على سلاح نووي خلال أسبوعين لو لم تشن العملية العسكرية الجارية.



وقال لفوكس نيوز بشأن الهجوم الأميركي على إيران: "لو لم نفعل ذلك، لكانوا (الإيرانيون) حصلوا على سلاح نووي خلال أسبوعين. وعندها ما كان لأي من هذا أن يكون ممكنا".



وأضاف ترامب أنه "غير قلق على أسعار أو تأثر "، موضحا أن: "الولايات المتحدة تعرف عدد الأهداف المتبقية".



وأوضح ترامب أن "48 مسؤولا إيرانيا قتلوا في الهجوم الأميركي".



الأميركي: "لا أشعر بالقلق حيال أي شيء. أنا فقط أفعل ما هو صائب. وفي النهاية، تنتهي الأمور إلى نتيجة جيدة".



كما ذكر ترامب لـ" بي سي"أن : "العمليات العسكرية في إيران تسير بوتيرة أسرع من الجدول المحدد لها".

