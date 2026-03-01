تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد الضربة الكبرى.. هل يكتفي ترامب بإضعاف إيران دون إسقاط النظام؟

Lebanon 24
01-03-2026 | 11:17
A-
A+
بعد الضربة الكبرى.. هل يكتفي ترامب بإضعاف إيران دون إسقاط النظام؟
بعد الضربة الكبرى.. هل يكتفي ترامب بإضعاف إيران دون إسقاط النظام؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب المعلق الإسرائيلي ناحوم برنياع في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث عن نهاية سريعة للعملية العسكرية ضد إيران، رغم الضربة غير المسبوقة التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أبرز قادة المؤسسة العسكرية، بينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد الحرس الثوري.

وبحسب برنياع، تصوّرت واشنطن عشية الهجوم عملية خاطفة تمتد أربعة إلى خمسة أيام، هدفها إضعاف طهران وإعادتها إلى طاولة التفاوض بشروط جديدة. وفي هذا السياق، نقل مسؤول أمريكي عبر وسيط – يُعتقد أنه إيطاليا – اقتراحاً بوقف فوري لإطلاق النار "خلال يوم أو يومين"، إلا أن طهران رفضت المقترح بشكل قاطع، ما أبقى المواجهة مفتوحة على احتمالات أوسع. 

ورغم ما وصفه الكاتب بأنه إنجاز استخباراتي وعسكري استثنائي، اعتبر أن النظام الإيراني لم يسقط، فبحسب تقديره، تتولى إدارة البلاد حالياً هيئة قيادية مؤقتة من كبار المسؤولين، في مؤشر على قدرة النظام على امتصاص صدمة فقدان رأسه السياسي والعسكري.

ويشير إلى أن تجارب سابقة أثبتت أن بقاء النظام يمثل أولوية قصوى لدى دوائره، حتى على حساب كلفة بشرية واقتصادية مرتفعة.

ويرى برنياع أن مستقبل المواجهة لا يزال غامضاً؛ فقد تبقى الأمور تحت السيطرة، أو تنخرط حلفاء طهران في لبنان والعراق واليمن بشكل أوسع، أو تتفجر احتجاجات داخلية.

لكنه يحذر من أن إعلان النصر سابق لأوانه، إذ إن أي تطور ميداني – كاستهداف ناقلة نفط في الخليج أو سقوط قتلى أمريكيين – قد يعقّد حسابات ترامب داخلياً، خصوصاً في ظل فتور شعبي تجاه الحرب.

ويطرح الكاتب 3 سيناريوهات يمكن لترامب تسويقها كانتصار: توجيه ضربة قاسية تضعف النظام، أو فرض اتفاق بشأن البرنامج النووي، أو إسقاط النظام بالكامل. الأول يبدو الأكثر واقعية، والثاني أقل احتمالاً، فيما يبقى الثالث "الرهان الأكبر" للرئيس الأمريكي، وإن كان يدرك أن تغيير النظام يتطلب تدخلاً برياً مباشراً لا يعتزم القيام به.

وبينما تصف إسرائيل المواجهة بأنها ضرورة أمنية في ظل التهديدات الصاروخية والنووية الإيرانية، يعتبرها الكاتب من منظور أمريكي "حرب اختيار".

ويخلص إلى أن الهدف العملي يتمثل في إضعاف البنية العسكرية والنووية الإيرانية، لا إسقاط النظام فوراً، مؤكداً أن كل ضربة تمنح إسرائيل والولايات المتحدة وقتاً إضافياً، وهو مكسب استراتيجي بحد ذاته. (ارم نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: إسرائيل كانت تفضّل ضربة عسكرية ضد إيران لكنها تستبعدها حاليًا خشية عدم إسقاط النظام
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": ترامب يدرس عدة خيارات لدعم الاحتجاجات في إيران وإضعاف النظام
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: إسرائيل حذرت الولايات المتحدة من أن ضربة محدودة على إيران لن تُسقط النظام
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يفكر ترامب في إسقاط نظام إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:31 | 2026-03-01
Lebanon24
15:20 | 2026-03-01
Lebanon24
15:04 | 2026-03-01
Lebanon24
15:00 | 2026-03-01
Lebanon24
14:51 | 2026-03-01
Lebanon24
14:46 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24