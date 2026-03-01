تحركات أردنية دبلوماسية لاحتواء التصعيد الإقليمي

قال العاهل الملك الثاني، إن الاعتداء على أراضي بلاده وسلطنة وعدد من ينذر بتوسيع دائرة الصراع.



وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الملك عبد الله، اليوم الأحد، بسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، حيث جرى سبل خفض التصعيد الدائر في المنطقة، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.



وقال الملك عبد الله: نقدر الجهود التي بذلتها الشقيقة عُمان لإيجاد حل للأزمة في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.



ووفق الديوان الملكي الأردني تلقى الملك عبد ﷲ اتصالا من رئيس الوزراء كير ستارمر، بحثا فيه سبل التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.





وأدان الملك عبد الله، خلال الاتصال، الاعتداء على أراضي وعدد من الدول العربية، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها.



وأكد أن التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب تحركا فاعلا من لخفض التصعيد.





