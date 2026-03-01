تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تحركات أردنية دبلوماسية لاحتواء التصعيد الإقليمي

Lebanon 24
01-03-2026 | 11:30
A-
A+

تحركات أردنية دبلوماسية لاحتواء التصعيد الإقليمي
تحركات أردنية دبلوماسية لاحتواء التصعيد الإقليمي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن الاعتداء الإيراني على أراضي بلاده وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الملك عبد الله، اليوم الأحد، بسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، حيث جرى سبل خفض التصعيد الدائر في المنطقة، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وقال الملك عبد الله: نقدر الجهود التي بذلتها الشقيقة عُمان لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

ووفق الديوان الملكي الأردني تلقى الملك عبد ﷲ اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحثا فيه سبل التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.


وأدان الملك عبد الله، خلال الاتصال، الاعتداء على أراضي الأردن وعدد من الدول العربية، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد أن التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي لخفض التصعيد.

مواضيع ذات صلة
إستئناف الاتصالات بين عون وحزب الله وبري يسعى لاحتواء التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب السوداني: رئيس وزراء العراق وتوم باراك بحثا منع التصعيد الإقليمي وأهمية اللجوء للحوار لحل النزاعات
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يشدد على أهمية استخدام القنوات الدبلوماسية والتعاون الإقليمي للحفاظ على استقرار المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال بوتين–بزشكيان يضع الدبلوماسية في مواجهة التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24

