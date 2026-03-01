تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ترامب: وافقت على التحدث مع القادة الإيرانيين

Lebanon 24
01-03-2026 | 11:55
ترامب: وافقت على التحدث مع القادة الإيرانيين
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث معه، وقد وافق على ذلك.


وأوضح ترامب لصحيفة (ذا أتلانتيك): "إنهم يريدون التحدث، وقد وافقت على التحدث، لذلك سأتحدث معهم. كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في وقت أبكر. كان ينبغي لهم أن يقدموا ما كان عمليًا وسهل التنفيذ في وقت أبكر. لقد انتظروا طويلًا".
وأشار ترامب إلى أن بعض الإيرانيين المشاركين في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة لم يعودوا على قيد الحياة، مضيفا: "معظم هؤلاء الأشخاص رحلوا. بعض الأشخاص الذين كنا نتعامل معهم رحلوا، لأن ذلك كان — كانت ضربة كبيرة". وأضاف: "كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في وقت أبكر. كان بإمكانهم إبرام صفقة. كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في وقت أبكر. لقد تصرفوا بدهاء زائد".
وحول استعداده لإطالة أمد حملة القصف الأميركية على إيران إذا استغرق إسقاط النظام في طهران بعض الوقت، قال ترامب: "عليّ أن أنظر إلى الوضع في الوقت الذي يحدث فيه. لا يمكنك إعطاء إجابة على ذلك السؤال".

وعبّر ترامب عن ثقته في أن انتفاضة ناجحة قادمة، مشيرا إلى مظاهر الاحتفال في شوارع إيران والتجمعات الداعمة من الإيرانيين المقيمين في نيويورك ولوس أنجلوس.

وقال: "هذا سيحدث. أنت ترى ذلك، وأعتقد أنه سيحدث. كثير من الناس سعداء للغاية هناك وفي لوس أنجلوس وفي أماكن عديدة أخرى".

ولفت إلى أنه راضٍ عن رد فعل الشعب الإيراني، مضيفًا أن "الأمر خطير للغاية، ومع علمي أنني طلبت من الجميع البقاء في أماكنهم — أعتقد أنه مكان خطير جدًا الآن".

وتابع: "الناس هناك يهتفون في الشوارع فرحًا، لكن في الوقت نفسه هناك الكثير من القنابل تتساقط".

وشدد ترامب على أن تأثير الهجوم على أسواق النفط سيكون أقل إرباكًا مما توقع بعض المحللين، قائلًا: "كان يمكن أن يكون هناك ارتفاع كبير في الأسعار فيما يتعلق بالنفط، لو سارت الأمور بشكل خاطئ"، مضيفًا: "سنرى ما يحدث. الناس أرادوا القيام بذلك منذ 47 عامًا. لقد قتلوا أشخاصًا لمدة 47 عامًا، والآن انقلب الأمر عليهم".
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب تحدث مع قادة إسرائيل والبحرين والإمارات
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس ترامب تحدث مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأمين العام للناتو
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: وافقت على مقترح إدارة ترامب بعقد اجتماع مع الجانب الروسي في ميامي الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وكالتا تسنيم وفارس تحذفان خبرا تحدث عن موافقة إيران على التفاوض مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 22:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24

