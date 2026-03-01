السفارة الأميركية في بغداد تحذر رعاياها من تهديدات أمنية

دعت في رعاياها إلى "توخي الحذر الشديد" من تهديدات تستهدف مصالح الأمريكيين في ، محذّرة من مخاطر تحوّل التظاهرات قرب مقرها إلى أعمال عنف.وجاء في بيان للبعثة "تتابع السفارة التهديدات النشطة للمصالح الأمريكية في العراق، بما فيها المطاعم والشركات والأفراد".وتابع البيان "ينبغي على المواطنين الأمريكيين توخي الحذر والانتباه لما يحيط بهم وتجنب التجمعات الكبيرة، حيث قد تتحول التظاهرات إلى أعمال عنف. ولا يزال الوضع الأمني معقدا وقابلا للتغير بسرعة".