نتنياهو: العمليات ستشهد تصعيدا

أعلن بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أن القوات تشن هجمات مكثفة في عمق العاصمة ، مؤكداً أن العمليات العسكرية ستشهد تصعيداً إضافياً خلال الأيام المقبلة.





وفي خطاب ألقاه من فوق سطح مبنى "الكرياه" (مقر وزارة الدفاع) في ، قال نتنياهو: "قواتنا تضرب الآن في قلب طهران بقوة متزايدة، ستشتد أكثر في الأيام المقبلة. لقد قضينا على الطاغية خامنئي وعشرات من كبار مسؤولي نظام القمع".



وتابع أنه أصدر تعليماته لمواصلة المعركة بعد اجتماع ضمه مع ورئيس الأركان ورئيس الموساد.

وأشار نتنياهو إلى التنسيق مع ، موضحا أن المعركة تحظى بدعم الرئيس الأميركي والجيش الأميركي، وهو ما وصفه بأنه يتيح "توجيه ضربة قاصمة لنظام الإرهاب".

وأقر نتنياهو بصعوبة الموقف الميداني في الداخل ، واصفا الأيام الحالية بأنها "أيام مؤلمة" عقب سقوط قتلى وجرحى في تل أبيب وبيت شيمش.



وشدد نتنياهو على أن تسخر "كل قوة الجيش" لضمان مستقبلها، مؤكدا أن العمليات الحالية تمثل تحقيقا لهدف كان يسعى إليه منذ 40 عاما.