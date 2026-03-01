ما سبب تسريع الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المواقع الإيرانية؟

بينما تستمر الهجمات الأميركية على ، تسود مخاوف لدى من نفاد مخزون الذخائر الاعتراضية التي تصد ضربات الصاروخية أو المسيّرة المكثفة.



وقال مسؤولون ومحللون حاليون وسابقون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن هذا القلق يدفع الولايات المتحدة لتسريع هجماتها وتدمير القوة الصواريخ والطائرات المسيرة ، قبل أن تنفد لديها القذائف الدفاعية.



وكانت مخاوف مشابهة دفعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حرب الـ12 يوما بين وإيران خلال شهر يونيو من العام الماضي، إذ أشارت تقارير إلى أن قدرة إسرائيل، حليفة ، على صد الهجمات تراجعت.



يشار إلى أن الحجم الدقيق لمخزون الولايات المتحدة من القذائف الدفاعية الجوية معلومات سرية، إلا أن الصراعات المتكررة مع إيران ووكلائها في أثرت سلبا على إمدادات الدفاع في المنطقة.





ومنذ صباح السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات مكثفة استهدفت مواقع قيادية وعسكرية في إيران، بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة والمطارات، وأوضح مسؤول رفيع أن أحد أسباب المبادرة الأميركية والإسرائيلية بضرب هذه الأهداف هو تقويض قدرة الرد بصواريخها وطائراتها المسيّرة.



ولم يتضح بعد كم ستستمر الضربات، لكن التقديرات الأميركية والإسرائيلية تشير إلى أنها "مستمرة طالما كانت ضرورية" من وجهة نظرهما.



ونشر على منصات التواصل الاجتماعي، السبت: "مع ذلك، سيستمر القصف المكثف والدقيق من دون انقطاع طوال الأسبوع، أو طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هدفنا المتمثل في السلام في أنحاء الشرق الأوسط، بل وفي العالم أجمع".



وخلال السبت والأحد، أطلقت إيران مئات الصواريخ على دول في المنطقة، فضلا عن إسرائيل.



وصرحت القيادة المركزية الأميركية، السبت، أن قواتها نجحت إلى حد كبير في صد مئات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، رغم أن بعضها أصاب أهدافه.



وقالت كيلي غريكو، وهي زميلة بارزة في مركز ستيمسون للأبحاث، لـ"وول ستريت جورنال": "أحد التحديات هو أن هذه الموارد (الدفاعية) تنفد بسرعة كبيرة. تستخدمها الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من القدرة على استبدالها".



وتمد الولايات المتحدة حلفاءها في المنطقة بأنظمة دفاعية، مثل "ثاد" وصواريخ "باتريوت" الاعتراضية، لكن المخاوف من نفادها سريعا لا تزال قائمة.



ولدى إسرائيل مخاوف مشابهة، إذ لا تزال تعاني نقصا في صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية من طراز "آرو 3"، وفقا لما قاله مسؤول أميركي لـ"وول ستريت جورنال".



ونقلت الولايات المتحدة كميات كبيرة من الصواريخ الاعتراضية إلى المنطقة، وقال مسؤول أميركي إنه إذا طالت الحرب وازدادت الحاجة إلى المزيد منها فسيتعين على واشنطن أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم المخزونات الموجودة في المحيط الهادئ. (سكاي نيوز)

