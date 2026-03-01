تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
2
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
اجتماع وزاري خليجي طارئ لبحث اعتداءات إيران
Lebanon 24
01-03-2026
|
12:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر خليجية أن وزراء خارجية
دول مجلس التعاون الخليجي
من المقرر أن يعقدوا اجتماعاً طارئاً عبر الاتصال المرئي، مساء اليوم، وذلك لبحث تطورات الاعتداءات
الإيرانية
على دول
الخليج
.
واستهدفت
طهران
عواصم خليجية بنحو أكثر من 370 صاروخاً ونحو 1000 طائرة مسيرة حتى الآن، إذ طالت تلك الاعتداءات العاصمة العمانية مسقط أيضاً التي رعت المباحثات بين
واشنطن
وطهران.
في حين قوبلت الاعتداءات الإيرانية بإدانات ورفض خليجي واسع، وقال
مجلس التعاون الخليجي
إن العمليات العسكرية الغادرة التي تشنها
إيران
ضد دول المجلس تعكس نواياها تجاه دول المجلس والمنطقة
بشكل عام
، لا سيما أن دول المجلس سبق أن نقلت للنظام
الإيراني
تأكيدات بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها للقيام بأي عمليات عسكرية ضد إيران.
في السياق ذاته، أكدت دول الخليج أن استهداف إيران لمرافق مدنية يعتبر خرقاً كبيراً للقانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة
ولقواعد حسن الجوار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي: ندين ونستنكر الاعتداءات السافرة التي قامت بها إيران ضد دولنا
Lebanon 24
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي: ندين ونستنكر الاعتداءات السافرة التي قامت بها إيران ضد دولنا
01/03/2026 22:54:27
01/03/2026 22:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول الخليج
Lebanon 24
بدء الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول الخليج
01/03/2026 22:54:27
01/03/2026 22:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: بدء اجتماع الكابينت لبحث ملف إيران
Lebanon 24
إسرائيل: بدء اجتماع الكابينت لبحث ملف إيران
01/03/2026 22:54:27
01/03/2026 22:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
طليس يدعو إلى اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
Lebanon 24
طليس يدعو إلى اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
01/03/2026 22:54:27
01/03/2026 22:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دول مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
الأمم المتحدة
مجلس التعاون
الإيرانية
الإيراني
بشكل عام
الخليجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
القيادة المركزية الأميركية عن الحرس الثوري : قطعنا رأس الأفعى
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية عن الحرس الثوري : قطعنا رأس الأفعى
15:31 | 2026-03-01
01/03/2026 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أوستن.. 3 قتلى و14 مصابًا في حادث إطلاق نار مروّع
Lebanon 24
أوستن.. 3 قتلى و14 مصابًا في حادث إطلاق نار مروّع
15:20 | 2026-03-01
01/03/2026 03:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يجري محادثات مع قادة الإمارات والبحرين وإسرائيل
Lebanon 24
ترامب يجري محادثات مع قادة الإمارات والبحرين وإسرائيل
15:04 | 2026-03-01
01/03/2026 03:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"New York Times": النظام الإيراني قد ينجو.. لكن الشرق الأوسط سيتغير
Lebanon 24
تقرير لـ"New York Times": النظام الإيراني قد ينجو.. لكن الشرق الأوسط سيتغير
15:00 | 2026-03-01
01/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
14:51 | 2026-03-01
01/03/2026 02:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
07:22 | 2026-03-01
01/03/2026 07:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:31 | 2026-03-01
القيادة المركزية الأميركية عن الحرس الثوري : قطعنا رأس الأفعى
15:20 | 2026-03-01
أوستن.. 3 قتلى و14 مصابًا في حادث إطلاق نار مروّع
15:04 | 2026-03-01
ترامب يجري محادثات مع قادة الإمارات والبحرين وإسرائيل
15:00 | 2026-03-01
تقرير لـ"New York Times": النظام الإيراني قد ينجو.. لكن الشرق الأوسط سيتغير
14:51 | 2026-03-01
الجيش الإسرائيلي يستهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
14:46 | 2026-03-01
بقنابل تزن طناً.. قاذفات شبح أميركية من طراز "بي-2" استهدفت المنشآت المحصنة للصواريخ البالستية
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 22:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 22:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 22:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24