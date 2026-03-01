اجتماع وزاري خليجي طارئ لبحث اعتداءات إيران

كشفت مصادر خليجية أن وزراء خارجية من المقرر أن يعقدوا اجتماعاً طارئاً عبر الاتصال المرئي، مساء اليوم، وذلك لبحث تطورات الاعتداءات على دول .

واستهدفت عواصم خليجية بنحو أكثر من 370 صاروخاً ونحو 1000 طائرة مسيرة حتى الآن، إذ طالت تلك الاعتداءات العاصمة العمانية مسقط أيضاً التي رعت المباحثات بين وطهران.



في حين قوبلت الاعتداءات الإيرانية بإدانات ورفض خليجي واسع، وقال إن العمليات العسكرية الغادرة التي تشنها ضد دول المجلس تعكس نواياها تجاه دول المجلس والمنطقة ، لا سيما أن دول المجلس سبق أن نقلت للنظام تأكيدات بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها للقيام بأي عمليات عسكرية ضد إيران.



في السياق ذاته، أكدت دول الخليج أن استهداف إيران لمرافق مدنية يعتبر خرقاً كبيراً للقانون الدولي وميثاق ولقواعد حسن الجوار.