بريطانيا: إطلاق إيران صاروخين باليستيين "باتجاه قبرص"

أعلن ، اليوم الأحد، أن أطلقت صاروخين باليستيين "في اتجاه قبرص" في سياق "الهجمات الانتقامية العشوائية" بعد الضربات الأميركية ، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الغاية منهما لم تكن استهداف المتوسطية.



وقال جون هيلي لهيئة الإذاعة (بي بي سي): "أطلق صاروخان باليستيان في اتجاه قبرص"، موضحاً أن طائرات مقاتلة بريطانية شاركت في عمليات "دفاعية" في المنطقة انطلاقاً من الجوية البريطانية في الجزيرة ومن قاعدة في قطر.



وأضاف: "نحن الآن على يقين تام أن العملية لم تكن تهدف إلى ضرب قبرص، لكن هذا يوضح مدى تعرّض قواعدنا وأفرادنا، العسكريين والمدنيين، للخطر في الوقت الحالي"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الصاروخين أو كيفية اعتراضهما.



واتهم بأنها "تشنّ هجمات عشوائية وجامحة بشكل متزايد".



من جانبه، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في منشور على منصة "إكس" إنه تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيراً إلى أنه "أكد بوضوح لا لبس فيه أن قبرص لم تكن هدفاً". وأضاف: "لا نزال على تواصل مباشر".

