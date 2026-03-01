تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
التطورات الإقليمية في اتصال بين رئيسي الإمارات والعراق

Lebanon 24
01-03-2026 | 13:00
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات يوم الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد بحثا خلاله التصعيد العسكري الخطير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.
وعبّر الرئيس العراقي خلال الاتصال عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، فيما شكر الشيخ محمد بن زايد الرئيس العراقي لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة واللجوء إلى الحلول السياسية بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين ويحول دون اتساع الصراع.
وكالة أنباء الإمارات: رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اتصال إماراتي–مصري لبحث تطورات غزة والأوضاع الإقليمية
رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي يبحثان هاتفيا عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها
اتصالات لوزير الخارجية الإيراني بنظرائه في تركيا وعُمان وقطر والكويت لبحث التطورات الإقليمية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24