التطورات الإقليمية في اتصال بين رئيسي الإمارات والعراق

تلقى بن زايد آل رئيس ، اتصالا هاتفيا من رئيس عبد جمال رشيد بحثا خلاله التصعيد العسكري الخطير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، إضافة إلى الاعتداءات السافرة على أراضي دولة وعدد من الدول الشقيقة.

وعبّر الرئيس خلال الاتصال عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، فيما شكر الشيخ زايد الرئيس العراقي لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.



وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة واللجوء إلى الحلول السياسية بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين ويحول دون اتساع الصراع.