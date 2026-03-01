الجيش الإسرائيلي يعترض أكثر من 50 طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران

قال الجيش ، مساء اليوم الأحد، إن قوات سلاح الجو نفّذت خلال 24 ساعة أكثر من 700 طلعة جوية مستخدمة آلاف الذخائر.



وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفخاي أدرعي، أن "سلاح الجو مهّد الطريق إلى (العاصمة الإيرانية) ، خلال 24 ساعة، منفذًا أكثر من 700 طلعة جوية، ومستخدمًا آلاف الذخائر".



وأشار عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه "في الساعات الأخيرة، تعمل طائرات سلاح الجو بتفوّق جوي في سماء طهران، وتهاجم وتدمّر أهدافًا عديدة".





وبيّن أدرعي أنه "من بين الأهداف التي تمّت مهاجمتها: منصّات إطلاق صواريخ باليستية، ومقارّ قيادية، ومنظومات دفاع إيرانية، ومقارّ تابعة لنظام الإرهاب ".



وأكد أن "منظومات الدفاع الجوي والسيطرة، نجحت بالتعاون مع الطائرات والمروحيات المقاتلة التابعة لسلاح الجو، في اعتراض أكثر من 50 طائرة مسيّرة أُطلقت من باتجاه أراضي منذ بداية العملية".





