جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعترض أكثر من 50 طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران

Lebanon 24
01-03-2026 | 13:08
الجيش الإسرائيلي يعترض أكثر من 50 طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن قوات سلاح الجو نفّذت خلال 24 ساعة أكثر من 700 طلعة جوية مستخدمة آلاف الذخائر.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفخاي أدرعي، أن "سلاح الجو مهّد الطريق إلى (العاصمة الإيرانية) طهران، خلال 24 ساعة، منفذًا أكثر من 700 طلعة جوية، ومستخدمًا آلاف الذخائر".

وأشار عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه "في الساعات الأخيرة، تعمل طائرات سلاح الجو بتفوّق جوي في سماء طهران، وتهاجم وتدمّر أهدافًا عديدة".


وبيّن أدرعي أنه "من بين الأهداف التي تمّت مهاجمتها: منصّات إطلاق صواريخ باليستية، ومقارّ قيادية، ومنظومات دفاع إيرانية، ومقارّ تابعة لنظام الإرهاب الإيراني".

وأكد أن "منظومات الدفاع الجوي والسيطرة، نجحت بالتعاون مع الطائرات والمروحيات المقاتلة التابعة لسلاح الجو، في اعتراض أكثر من 50 طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل منذ بداية العملية".

العاصمة الإيرانية

اللغة العربية

دولة إسرائيل

الإيرانية

يوم الأحد

الإيراني

إسرائيل

