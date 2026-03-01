تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب بعثتها الدبلوماسية

Lebanon 24
01-03-2026 | 13:45
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب بعثتها الدبلوماسية
أعلنت دولة الإمارات إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية.


وقالت وزارة الخارجية أن ذلك يأتي على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي تجسيدا لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.
 
‏الإمارات تعلن إغلاق سفارتها في إيران وسحب بعثتها
نيوزيلندا تُغلق سفارتها في طهران وتُجلي دبلوماسييها لدواعٍ أمنية
بوليتيكو: إغلاق السفارة البريطانية في طهران مؤقتا
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طهران مستعدة للحوار
وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

دولة الإمارات

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

الجمهوري

