صور تظهر دمار السفن في قاعدة كونارك البحرية جنوب إيران

أظهرت صور ملتقطة، ونُشرت الأحد، دمار السفن في قاعدة كونارك البحرية جنوب إثر تعرضها لهجمات أميركية إسرائيلية.وأظهرت الصور الفضائية، التي وزعتها شركة فانتور وأُخذت ونُشرت في 1 أذار 2026، عرضًا مقربًا للسفن المدمرة والغارقة والمباني المتضررة في قاعدة كونارك البحرية بجنوب طول خليج .وشنت وإسرائيل ضربات على إيران في 28 شباط، أسفرت عن مقتل ، وكبار العسكريين، مما دفع السلطات للرد بشن ضربات على وقواعد أميركية في المنطقة.من جانبه قال الرئيس الأميركي ، الأحد، إن القوات الأميركية تمكنت من إغراق 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية، مع تدمير مقر القيادة البحرية الإيرانية.وكتب عبر منصة ترو سوشال: "أُبلغتُ للتو أننا دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية، بعضها كبير وهام نسبيا. سنلاحق البقية، وستغرق الأخرى قريبا!".وتابع ترامب: "وفي هجوم آخر، دمرنا مقر قيادتهم البحرية بشكل كبير".