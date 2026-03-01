تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
صور تظهر دمار السفن في قاعدة كونارك البحرية جنوب إيران
Lebanon 24
01-03-2026
|
14:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت صور ملتقطة، ونُشرت الأحد، دمار السفن في قاعدة كونارك البحرية جنوب
إيران
إثر تعرضها لهجمات أميركية إسرائيلية.
وأظهرت الصور الفضائية، التي وزعتها شركة فانتور وأُخذت ونُشرت في 1 أذار 2026، عرضًا مقربًا للسفن المدمرة والغارقة والمباني المتضررة في قاعدة كونارك البحرية بجنوب
إيران على
طول خليج
عمان
.
وشنت
الولايات المتحدة
وإسرائيل ضربات على إيران في 28 شباط، أسفرت عن مقتل
المرشد الأعلى
الإيراني
علي خامنئي
، وكبار
القادة
العسكريين، مما دفع السلطات
الإيرانية
للرد بشن ضربات على
إسرائيل
وقواعد أميركية في المنطقة.
من جانبه قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الأحد، إن القوات الأميركية تمكنت من إغراق 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية، مع تدمير مقر القيادة البحرية الإيرانية.
وكتب
ترامب
عبر منصة ترو سوشال: "أُبلغتُ للتو أننا دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية، بعضها كبير وهام نسبيا. سنلاحق البقية، وستغرق الأخرى قريبا!".
وتابع ترامب: "وفي هجوم آخر، دمرنا مقر قيادتهم البحرية بشكل كبير".
