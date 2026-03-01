السيسي: التقديرات الخاطئة تؤدي لكوارث

أكد أن "التقديرات الخاطئة" تترتب عليها تداعيات كارثية على استقرار المنطقة وتوازن القوى فيها.



وقال خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، والذي أقيم تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من ، الأحد، إن مصر كانت وما زالت حريصة على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة.

وكشف الرئيس عن انخراط مصر في جهود دبلوماسية مكثفة ومخلصة خلال الأشهر الماضية للوساطة بين وإيران، بهدف تقريب وجهات النظر وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.



وأعرب السيسي عن قلقه من التسارع الكبير في وتيرة الأحداث، محذراً من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى إغلاق "مضيق هرمز"، وهو ما سيلقي بظلاله مباشرة على تدفقات وأسعار الطاقة عالمياً.



وأشار السيسي إلى أن مصر تأثرت بالفعل منذ أحداث 7 أكتوبر، حيث لم تعد حركة الملاحة في قناة السويس لمسارها الطبيعي، مما تسبب في خسائر مادية للدولة.