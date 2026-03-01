تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

السيسي: التقديرات الخاطئة تؤدي لكوارث

Lebanon 24
01-03-2026 | 14:19
السيسي: التقديرات الخاطئة تؤدي لكوارث
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "التقديرات الخاطئة" تترتب عليها تداعيات كارثية على استقرار المنطقة وتوازن القوى فيها.

وقال خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، والذي أقيم تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الأحد، إن مصر كانت وما زالت حريصة على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة.
وكشف الرئيس السيسي عن انخراط مصر في جهود دبلوماسية مكثفة ومخلصة خلال الأشهر الماضية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف تقريب وجهات النظر وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

وأعرب السيسي عن قلقه من التسارع الكبير في وتيرة الأحداث، محذراً من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى إغلاق "مضيق هرمز"، وهو ما سيلقي بظلاله مباشرة على تدفقات النفط وأسعار الطاقة عالمياً.

وأشار السيسي إلى أن مصر تأثرت بالفعل منذ أحداث 7 أكتوبر، حيث لم تعد حركة الملاحة في قناة السويس لمسارها الطبيعي، مما تسبب في خسائر مادية للدولة.
