100 ألف جندي احتياط.. الجيش الاسرائيلي يرفع جهوزيته

أعلن الجيش الإسرائيلي
، الأحد، أنه يعتزم تعبئة نحو 100 ألف جندي احتياط في إطار الهجوم المشترك مع الولايات المتحدة
على إيران
.
وأورد الجيش في بيان أنه يستعد "لاستيعاب ما يقارب 100 ألف جندي احتياط تم استدعاؤهم ليكثف استعداداته في كافة القطاعات في إطار عملية زئير الأسد
"، وهي التسمية التي أطلقها على الهجوم الذي بدأه، السبت، ضد الجمهورية الإسلامية، نقلا عن "فرانس برس".
ومن جانبه، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، اليوم الأحد، بتكثيف الضربات الجوية على طهران
في الأيام المقبلة، مؤكداً حشد "كامل القوات" العسكرية في الحملة ضد إيران.
وقال نتنياهو في تصريح متلفز: "أصدرت تعليمات لاستمرار الحملة.. قواتنا تضرب الآن قلب طهران بقوة شديدة، وهذا سيتصاعد في الأيام المقبلة".
وأضاف: "نحن منخرطون في حملة يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بحشد قوته الكاملة كما لم يحدث من قبل، لضمان وجودنا ومستقبلنا".
كما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي تعازيه إلى عائلات قتلى الضربات الإيرانية
، مؤكداً أن بلاده تمر بـ"أيام قاسية".
يأتي هذا بينما قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية
إن تسعة أشخاص قُتلوا اليوم الأحد في هجوم صاروخي استهدفت بلدة بيت شيمش.