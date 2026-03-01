100 ألف جندي احتياط.. الجيش الاسرائيلي يرفع جهوزيته

أعلن الجيش ، الأحد، أنه يعتزم تعبئة نحو 100 ألف جندي احتياط في إطار الهجوم المشترك مع على .



وأورد الجيش في بيان أنه يستعد "لاستيعاب ما يقارب 100 ألف جندي احتياط تم استدعاؤهم ليكثف استعداداته في كافة القطاعات في إطار عملية زئير "، وهي التسمية التي أطلقها على الهجوم الذي بدأه، السبت، ضد الجمهورية الإسلامية، نقلا عن "فرانس برس".



ومن جانبه، تعهد بنيامين ، اليوم الأحد، بتكثيف الضربات الجوية على في الأيام المقبلة، مؤكداً حشد "كامل القوات" العسكرية في الحملة ضد إيران.



وقال نتنياهو في تصريح متلفز: "أصدرت تعليمات لاستمرار الحملة.. قواتنا تضرب الآن قلب طهران بقوة شديدة، وهذا سيتصاعد في الأيام المقبلة".



وأضاف: "نحن منخرطون في حملة يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بحشد قوته الكاملة كما لم يحدث من قبل، لضمان وجودنا ومستقبلنا".



كما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي تعازيه إلى عائلات قتلى الضربات ، مؤكداً أن بلاده تمر بـ"أيام قاسية".



يأتي هذا بينما قالت خدمة الإسعاف إن تسعة أشخاص قُتلوا اليوم الأحد في هجوم صاروخي استهدفت بلدة بيت شيمش.

Advertisement