عربي-دولي
وزير الخارجية الإيراني: "لا حدود" لحق طهران في الدفاع عن نفسها
Lebanon 24
01-03-2026
|
14:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، لنظيره
العماني
بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، أن
طهران
مستعدة لأي جهود تهدف إلى خفض التوترات في المنطقة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية العمانية أن
عراقجي
نقل موقف بلاده "الداعي إلى السلام"، مشيراً إلى أن الهجوم
الإسرائيلي
الأميركي على بلاده "تسبب في تصعيد التوتر والذعر في المنطقة"، مؤكداً انفتاح الجانب
الإيراني
على أي جهود جادة تساهم في إنهاء التصعيد والعودة إلى الاستقرار.
وجاء في البيان أن عراقجي نقل موقف
إيران
"الداعي إلى السلام"، مشيراً إلى أن الهجوم الإسرائيلي-الأميركي على بلاده كان سبباً في تفاقم حالة التوتر والذعر في المنطقة، مؤكداً انفتاح الجانب الإيراني على أي جهود جادة تسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار.
وزير الخارجية الإيراني
وزارة الخارجية
وزير الخارجية
عباس عراقجي
الإسرائيلي
يوم الأحد
الإيراني
إسرائيل
