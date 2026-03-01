وزير الخارجية الإيراني: "لا حدود" لحق طهران في الدفاع عن نفسها

أكد ، لنظيره بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، أن مستعدة لأي جهود تهدف إلى خفض التوترات في المنطقة.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية العمانية أن نقل موقف بلاده "الداعي إلى السلام"، مشيراً إلى أن الهجوم الأميركي على بلاده "تسبب في تصعيد التوتر والذعر في المنطقة"، مؤكداً انفتاح الجانب على أي جهود جادة تساهم في إنهاء التصعيد والعودة إلى الاستقرار.



وجاء في البيان أن عراقجي نقل موقف "الداعي إلى السلام"، مشيراً إلى أن الهجوم الإسرائيلي-الأميركي على بلاده كان سبباً في تفاقم حالة التوتر والذعر في المنطقة، مؤكداً انفتاح الجانب الإيراني على أي جهود جادة تسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار.

Advertisement