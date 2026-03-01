قرب السفارة الأميركية في بغداد.. مواجهات بين متظاهرين والشرطة

وقعت مواجهات، مساء الأحد، بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية في .



واستخدمت العراقية المسيل للدموع لتفريق الجموع التي حاولت اقتحام المنطقة للمرة الثانية، الأحد.



وكانت السفارة دعت في وقت سابق رعاياها إلى "توخي الحذر الشديد" من تهديدات تستهدف مصالح في ، محذرة من مخاطر تحوّل التظاهرات قرب مقرها إلى أعمال عنف.



وجاء في بيان للبعثة: "تتابع السفارة الأميركية التهديدات النشطة للمصالح الأميركية في العراق، بما فيها المطاعم والشركات والأفراد".



وتابع البيان "ينبغي على المواطنين الأميركيين توخي الحذر والانتباه لما يحيط بهم وتجنب التجمعات الكبيرة، حيث قد تتحول التظاهرات إلى أعمال عنف. ولا يزال الوضع الأمني معقدا وقابلا للتغير بسرعة"، نقلا عن "فرانس برس".



وتأتي هذه التحركات في ظل غضب في بغداد بعد مقتل المرشد ، علي خامنئي، في الهجوم الأميركي على ، ومصرع عناصر من الحشد الشعبي في ضربات على مقر له في وسط العراق.

