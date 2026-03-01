بقنابل تزن طناً.. قاذفات شبح أميركية من طراز "بي-2" استهدفت المنشآت المحصنة للصواريخ البالستية

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأحد، أنه استخدم قاذفات "بي-2" الشبحية لمهاجمة منشآت الصواريخ الباليستية التابعة لإيران، مستخدماً قنابل تزن 2000 رطل (نحو طن واحد).



ونشرت الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" على حسابها على منصة "إكس" فيديو للقاذفات، أرفقته بالتعليق التالي: "الليلة الماضية، قصفت قاذفات الشبح الأميركية من طراز B-2، والمجهزة بقنابل زنة 2000 رطل، منشآت الصواريخ الباليستية المحصنة. لا ينبغي لأي دولة أن تشكك في عزيمة أميركا".

