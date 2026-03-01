الجيش الإسرائيلي يستهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

أعلن التلفزيون الرسمي ، اليوم الأحد، أنه استهدف بضربات، بعد سلسلة من الانفجارات القوية التي هزت ، علما أن بثه تواصل كالمعتاد.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التي سبق أن استهدفت مقرها في شمال طهران خلال حرب الاثني عشر يوما في حزيران (يونيو)، إن "الفريق التقني يجري تقييما للأضرار".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بـ"استهداف رصيف بهشتي في ميناء تشابهار الذي تديره قوات "، مشيرة إلى أنه تم "تفعيل الدفاعات الجوية في طهران".