ترامب يجري محادثات مع قادة الإمارات والبحرين وإسرائيل

أجرى الرئيس الأمريكي ، مساء اليوم الأحد، مباحثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل ، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على ما ذكر .وتأتي محادثات مع قادة دول المنطقة في أعقاب ضربة أمريكية إسرائيلية على طهران، التي استهدفت بدورها دولًا في المنطقة.وكان ترامب قد أجرى يوم أمس السبت، محادثات مع قادة وقطر والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، وفق ما أفادت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت عبر منصة "إكس".ويشرف ترامب على العملية العسكرية التي بدأتها ضد من منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا.