عربي-دولي
ترامب يجري محادثات مع قادة الإمارات والبحرين وإسرائيل
Lebanon 24
01-03-2026
|
15:04
photos
أجرى الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، مساء اليوم الأحد، مباحثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان
، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، على ما ذكر
البيت الأبيض
.
وتأتي محادثات
ترامب
مع قادة دول المنطقة في أعقاب ضربة أمريكية إسرائيلية على طهران، التي استهدفت بدورها دولًا في المنطقة.
وكان ترامب قد أجرى يوم أمس السبت، محادثات مع قادة
المملكة العربية السعودية
وقطر والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى
الأمين العام
لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، وفق ما أفادت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت عبر منصة "إكس".
ويشرف ترامب على العملية العسكرية التي بدأتها
الولايات المتحدة
ضد
إيران
من منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا.
