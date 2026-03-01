تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أوستن.. 3 قتلى و14 مصابًا في حادث إطلاق نار مروّع
Lebanon 24
01-03-2026
|
15:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب 14 آخرين، في حادث لإطلاق النار وقع في مدينة
أوستن
بولاية
تكساس
، وفق ما أعلنت شرطة المدينة.
ونقلت قناة "
فوكس نيوز
"، عن
مكتب التحقيقات الفيدرالي
(FBI) ، قوله إن التقديرات تشير إلى أن الحادثة قد تكون "عملاً إرهابياً".
وقالت مصادر فيدرالية في إنفاذ القانون للشبكة، إنه تم تحديد هوية منفذ الهجوم، وهو
أمريكي
من أصول سنغالية يبلع من العمر 53 عاماً.
وقد تداولت وسائل إعلام أمريكية، صورة للمشتبه به يظهر فيها حاملاً بندقية بالقرب من موقع حادثة إطلاق النار.
