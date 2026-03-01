أوستن.. 3 قتلى و14 مصابًا في حادث إطلاق نار مروّع

قُتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب 14 آخرين، في حادث لإطلاق النار وقع في مدينة بولاية ، وفق ما أعلنت شرطة المدينة.





ونقلت قناة " "، عن (FBI) ، قوله إن التقديرات تشير إلى أن الحادثة قد تكون "عملاً إرهابياً".



وقالت مصادر فيدرالية في إنفاذ القانون للشبكة، إنه تم تحديد هوية منفذ الهجوم، وهو من أصول سنغالية يبلع من العمر 53 عاماً.





وقد تداولت وسائل إعلام أمريكية، صورة للمشتبه به يظهر فيها حاملاً بندقية بالقرب من موقع حادثة إطلاق النار.



