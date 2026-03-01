القيادة المركزية الأميركية عن الحرس الثوري : قطعنا رأس الأفعى

أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأحد، أنها "قطعت رأس الأفعى"، مؤكدة أنه "لم يعد للحرس الثوري أي مقر للقيادة".
وفي وقت سابق، ذكرت "سنتكوم" أن الصواريخ التي أطلقتها إيران
لاستهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لم تصبها، نافية بذلك ما أعلنه الحرس الثوري
في وقت سابق.
وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس": "الصواريخ التي أطلقت لم تتمكن حتى من الاقتراب" من حاملة الطائرات، واصفة إعلان الحرس إصابتها بـ4 صواريخ بأنه "كذب"، نقلا عن "فرانس برس".
ومن جانبه، أفاد المكتب الإعلامي
للحرس الثوري الإيراني
باستهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بـ4 صواريخ باليستية.
وجاء في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني: "بسبب عمليات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
، تعرضت حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأميركية أبراهام لينكولن لهجوم بـ4 صواريخ باليستية".
ولليوم الثاني على التوالي، دوت عدة انفجارات، الأحد، في طهران
، وسط هجوم أميركي- إسرائيلي ترد عليه إيران بضربات على إسرائيل
وعدد من دول الخليج
.
وسمعت الانفجارات في شمال طهران، وشوهد الدخان يتصاعد من أحد المباني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء
على غالبية أنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران، لافتاً إلى استهداف منصات إطلاق الصواريخ في إيران.
قبلها، أكد الجيش الإسرائيلي شن موجة واسعة من الضربات على أهداف في قلب العاصمة الإيرانية طهران، موضحاً أن سلاح الجو نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هجمات مكثفة لتحقيق التفوق الجوي وفتح الطريق نحو طهران.