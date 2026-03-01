القيادة المركزية الأميركية عن الحرس الثوري : قطعنا رأس الأفعى

أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأحد، أنها "قطعت رأس الأفعى"، مؤكدة أنه "لم يعد للحرس الثوري أي مقر للقيادة".



وفي وقت سابق، ذكرت "سنتكوم" أن الصواريخ التي أطلقتها لاستهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لم تصبها، نافية بذلك ما أعلنه في وقت سابق.



وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس": "الصواريخ التي أطلقت لم تتمكن حتى من الاقتراب" من حاملة الطائرات، واصفة إعلان الحرس إصابتها بـ4 صواريخ بأنه "كذب"، نقلا عن "فرانس برس".



ومن جانبه، أفاد للحرس الثوري باستهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بـ4 صواريخ باليستية.



وجاء في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني: "بسبب عمليات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ، تعرضت حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأميركية أبراهام لينكولن لهجوم بـ4 صواريخ باليستية".



ولليوم الثاني على التوالي، دوت عدة انفجارات، الأحد، في ، وسط هجوم أميركي- إسرائيلي ترد عليه إيران بضربات على وعدد من دول .



وسمعت الانفجارات في شمال طهران، وشوهد الدخان يتصاعد من أحد المباني.



وأعلن الجيش على غالبية أنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران، لافتاً إلى استهداف منصات إطلاق الصواريخ في إيران.



قبلها، أكد الجيش الإسرائيلي شن موجة واسعة من الضربات على أهداف في قلب العاصمة الإيرانية طهران، موضحاً أن سلاح الجو نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هجمات مكثفة لتحقيق التفوق الجوي وفتح الطريق نحو طهران.

