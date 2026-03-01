الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادات بارزة في إيران وحلفائها

أعلن المتحدث باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، أن القوات تمكنت من على الصف الأول من القيادات العليا لما وصفه بـ"المحور " على جبهات متعددة، مؤكدا أن هذه العمليات شملت مسؤولين بارزين سعوا لاستهداف أمن .





وقال أدرعي في تغريدة على منصة "إكس": "هكذا أغلق جيش الدفاع الحساب وقضى على جميع كبار المسؤولين في المحور الإرهابي الإيراني على مختلف الجبهات والذين سعوا لتدمير دولة إسرائيل".



وتابع "بعد تصفية مرشد النظام الإرهابي الإيراني: إتمام القضاء على قيادة كبار مسؤولي المحور الإرهابي الإيراني في ".



وتضمنت قائمة شاركها أدرعي أسماء قيادات عسكرية وسياسية رفيعة المستوى، من أبرزها في استهداف قيادات في المؤسسة الأمنية، بينهم علي رشيد (قائد مقر خاتم الأنبياء)، ومحمد حسن باقري (رئيس الأركان)، وحسين سلامي (قائد الحرس الثوري).





وضمت اللائحة السابق لحزب نصر الله ومعظم القيادة العليا للتنظيم، وفي يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة ، ومحمد الضيف قائد الجناح العسكري، إلى جانب قيادات أخرى في .



وتابع أدرعي أنه تم القضاء أيضا على محمد الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة في جماعة الحوثي.



وذكر أن القضاء على هذه القيادات تلحق ضربة قاسية أخرى للمحور الإرهابي الإيراني، بما يجعل الشرق الأوسط منطقة أكثر أمانا لمواطني دولة إسرائيل والعالم أجمع.

