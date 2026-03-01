تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادات بارزة في إيران وحلفائها

Lebanon 24
01-03-2026 | 16:16
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادات بارزة في إيران وحلفائها
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادات بارزة في إيران وحلفائها photos 0
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن القوات الإسرائيلية تمكنت من القضاء على الصف الأول من القيادات العليا لما وصفه بـ"المحور الإيراني" على جبهات متعددة، مؤكدا أن هذه العمليات شملت مسؤولين بارزين سعوا لاستهداف أمن إسرائيل.


وقال أدرعي في تغريدة على منصة "إكس": "هكذا أغلق جيش الدفاع الحساب وقضى على جميع كبار المسؤولين في المحور الإرهابي الإيراني على مختلف الجبهات والذين سعوا لتدمير دولة إسرائيل".

وتابع "بعد تصفية مرشد النظام الإرهابي الإيراني: إتمام القضاء على قيادة كبار مسؤولي المحور الإرهابي الإيراني في الشرق الأوسط".

وتضمنت قائمة شاركها أدرعي أسماء قيادات عسكرية وسياسية رفيعة المستوى، من أبرزها في إيران استهداف قيادات في المؤسسة الأمنية، بينهم علي رشيد (قائد مقر خاتم الأنبياء)، ومحمد حسن باقري (رئيس الأركان)، وحسين سلامي (قائد الحرس الثوري).


وضمت اللائحة الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله ومعظم القيادة العليا للتنظيم، وفي يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومحمد الضيف قائد الجناح العسكري، إلى جانب قيادات أخرى في قطاع غزة.

وتابع أدرعي أنه تم القضاء أيضا على محمد الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة في جماعة الحوثي.

وذكر أن القضاء على هذه القيادات تلحق ضربة قاسية أخرى للمحور الإرهابي الإيراني، بما يجعل الشرق الأوسط منطقة أكثر أمانا لمواطني دولة إسرائيل والعالم أجمع.
مسؤول إسرائيلي: مؤشرات على إصابات لأشخاص بارزين في قيادة إيران
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تصفية المسلحين الستة الذين اشتبكوا مع قواتنا أمس في منطقة رفح
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقر قيادة الأمن الداخلي في إيران
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دمرنا مقر القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في إيران
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الله السيد حسن

الشرق الأوسط

الأمين العام

الإسرائيلية

السيد حسن

حزب الله

الإيراني

