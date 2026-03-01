تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
1
o
النبطية
1
o
زحلة
0
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
اتصال هاتفي بين ملك البحرين وترامب وتأكيد أميركي على دعم المنامة
Lebanon 24
01-03-2026
|
16:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى الملك
حمد بن عيسى آل خليفة
، عاهل مملكة
البحرين
، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، عبّر خلاله عن إدانته للهجوم
الإيراني
الذي استهدف الأراضي البحرينية.
وأكد
ترامب
خلال الاتصال وقوف
الولايات المتحدة
إلى جانب البحرين، واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لمساندة البحرين في الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وضمان أمنها واستقرارها.
وأشاد ترامب بما تشهده البحرين من نهضة تنموية وحضارية في عهد الملك حمد بن
عيسى
، منوهًا بالتقدم المتسارع الذي حققته
المملكة
في مختلف القطاعات، وما أسهم به ذلك في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أعرب الرئيس الأميركي عن اعتزازه بمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدًا حرص الولايات المتحدة على توسيع مجالات التعاون المشترك، وتعزيز التنسيق القائم بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره لمواقف الرئيس الأميركي ومشاعر التضامن التي أبدتها الولايات المتحدة، مؤكدًا عمق الشراكة التي تجمع البلدين وما تقوم عليه من أسس راسخة من التعاون والتنسيق المشترك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون يطّلع على نتائج زيارة الحجار إلى المنامة: تأكيد بحريني على دعم استقرار لبنان
Lebanon 24
عون يطّلع على نتائج زيارة الحجار إلى المنامة: تأكيد بحريني على دعم استقرار لبنان
02/03/2026 02:33:03
02/03/2026 02:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ملك البحرين خلال لقائه الحجار: مستمرون في دعم أمن واستقرار لبنان
Lebanon 24
ملك البحرين خلال لقائه الحجار: مستمرون في دعم أمن واستقرار لبنان
02/03/2026 02:33:03
02/03/2026 02:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الديوان الأميري في قطر: اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس الأميركي تناول وجهات النظر حول جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم
Lebanon 24
الديوان الأميري في قطر: اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس الأميركي تناول وجهات النظر حول جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم
02/03/2026 02:33:03
02/03/2026 02:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ملك الأردن يجدد التأكيد على أهمية دعم أمن سوريا واستقرارها
Lebanon 24
ملك الأردن يجدد التأكيد على أهمية دعم أمن سوريا واستقرارها
02/03/2026 02:33:03
02/03/2026 02:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حمد بن عيسى آل خليفة
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإيراني
آل خليفة
المملكة
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: العمليات ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف
Lebanon 24
ترامب: العمليات ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف
17:00 | 2026-03-01
01/03/2026 05:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي: نطالب بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية
Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي: نطالب بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية
16:49 | 2026-03-01
01/03/2026 04:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تضارب أنباء حول مصير محمود أحمدي نجاد بعد تقارير عن اغتياله
Lebanon 24
تضارب أنباء حول مصير محمود أحمدي نجاد بعد تقارير عن اغتياله
16:25 | 2026-03-01
01/03/2026 04:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادات بارزة في إيران وحلفائها
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادات بارزة في إيران وحلفائها
16:16 | 2026-03-01
01/03/2026 04:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية عن الحرس الثوري : قطعنا رأس الأفعى
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية عن الحرس الثوري : قطعنا رأس الأفعى
15:31 | 2026-03-01
01/03/2026 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
07:22 | 2026-03-01
01/03/2026 07:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2026-03-01
ترامب: العمليات ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف
16:49 | 2026-03-01
مجلس التعاون الخليجي: نطالب بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية
16:25 | 2026-03-01
تضارب أنباء حول مصير محمود أحمدي نجاد بعد تقارير عن اغتياله
16:16 | 2026-03-01
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادات بارزة في إيران وحلفائها
15:31 | 2026-03-01
القيادة المركزية الأميركية عن الحرس الثوري : قطعنا رأس الأفعى
15:20 | 2026-03-01
أوستن.. 3 قتلى و14 مصابًا في حادث إطلاق نار مروّع
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 02:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 02:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
02/03/2026 02:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24