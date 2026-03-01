تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

اتصال هاتفي بين ملك البحرين وترامب وتأكيد أميركي على دعم المنامة

Lebanon 24
01-03-2026 | 16:35
اتصال هاتفي بين ملك البحرين وترامب وتأكيد أميركي على دعم المنامة
اتصال هاتفي بين ملك البحرين وترامب وتأكيد أميركي على دعم المنامة photos 0
تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبّر خلاله عن إدانته للهجوم الإيراني الذي استهدف الأراضي البحرينية.

وأكد ترامب خلال الاتصال وقوف الولايات المتحدة إلى جانب البحرين، واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لمساندة البحرين في الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وضمان أمنها واستقرارها.

وأشاد ترامب بما تشهده البحرين من نهضة تنموية وحضارية في عهد الملك حمد بن عيسى، منوهًا بالتقدم المتسارع الذي حققته المملكة في مختلف القطاعات، وما أسهم به ذلك في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعرب الرئيس الأميركي عن اعتزازه بمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدًا حرص الولايات المتحدة على توسيع مجالات التعاون المشترك، وتعزيز التنسيق القائم بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره لمواقف الرئيس الأميركي ومشاعر التضامن التي أبدتها الولايات المتحدة، مؤكدًا عمق الشراكة التي تجمع البلدين وما تقوم عليه من أسس راسخة من التعاون والتنسيق المشترك.
