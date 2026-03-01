اتصال هاتفي بين ملك البحرين وترامب وتأكيد أميركي على دعم المنامة

تلقى الملك ، عاهل مملكة ، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأميركي ، عبّر خلاله عن إدانته للهجوم الذي استهدف الأراضي البحرينية.



وأكد خلال الاتصال وقوف إلى جانب البحرين، واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لمساندة البحرين في الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وضمان أمنها واستقرارها.



وأشاد ترامب بما تشهده البحرين من نهضة تنموية وحضارية في عهد الملك حمد بن ، منوهًا بالتقدم المتسارع الذي حققته في مختلف القطاعات، وما أسهم به ذلك في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.



كما أعرب الرئيس الأميركي عن اعتزازه بمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدًا حرص الولايات المتحدة على توسيع مجالات التعاون المشترك، وتعزيز التنسيق القائم بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره لمواقف الرئيس الأميركي ومشاعر التضامن التي أبدتها الولايات المتحدة، مؤكدًا عمق الشراكة التي تجمع البلدين وما تقوم عليه من أسس راسخة من التعاون والتنسيق المشترك.

